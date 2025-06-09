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已造成100多人受傷！Costco召回運動產品

2025/06/09 12:10

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕曾在好市多（Costco）銷售的一套啞鈴現已被召回。台灣健身器材品牌喬山健康科技（Johnson Health Tech Trading）和美國消費品安全委員會（CPSC）宣布召回BowFlex 552可調節啞鈴，原因是有報告稱啞鈴片在使用過程中可能會從手柄上脫落，造成撞擊危險，根據報告至少111人因此受傷。

根據《Fox News》報導，CPSC表示，除了在好市多、百思買 （Best Buy）、迪克體育用品 （Dick's Sporting Goods）、亞馬遜 （Amazon）等官網銷售的BowFlex 552啞鈴外，BowFlex 1090可調節啞鈴也受到影響。據CPSC稱，此次召回涉及近400萬個啞鈴。

CPSC說，美國健身器材品牌BowFlex Inc.（前身為Nautilus Inc.）已於2024年3月聲請破產保護。作為此次召回的一部分，2024年4月收購了BowFlex全球品牌及資產的喬山健康科技，已同意為BowFlex Inc.在2024年5月之前銷售的BowFlex 552和1090可調節啞鈴提供補救措施。

CPSC指出，迄今為止喬山健康科技已收到近350多起關於啞鈴片脫落的報告，導致至少111人受傷，例如腦震盪、擦傷、腳趾骨折或挫傷等。

曾在好市多（Costco）銷售的BowFlex 552啞鈴已被召回。（歐新社）曾在好市多（Costco）銷售的BowFlex 552啞鈴已被召回。（歐新社）

在好市多購買BowFlex 552啞鈴的消費者，可將其退回門市以獲得全額退款。向其他零售商購買啞鈴的消費者，應撥打電話800-209-3539聯絡喬山健康科技客戶支援團隊。

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