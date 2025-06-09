尋求南向商機！投信投顧公會攜手證交所訪泰。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕尋求南向商機！投信投顧公會理事長劉宗聖、證交所副總杜惠娟與6家投信投顧業者代表等，於６月初拜會泰國主管機關、證券交易所、期貨交易所及基金公會等機構，並與當地業者、台資證券商、台資資產管理業者進行交流，尋求南向發展商機，共同達成金管會打造臺灣成為亞洲資產管理中心目標。

投信投顧公會表示，此行更進一步了解泰國主管機關對於提供投資人外國基金商品投資的監管措施、投資人保護，或是泰國投資人經由哪些管道投資外國有價證券以及泰國投資人長期投資或退休儲蓄的稅務優惠措施等，此外，在交流中也對泰國證監會對未來可能開放比特幣ETF有初步的了解。

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投信投顧公會指出，目前國內包括元大投信、凱基投信及中國信託投信等，經由在泰國據點發行存託憑證 （Depositary Receipts, DRs）或連結基金（feeder fund），將投信基金帶進泰國市場，因此參訪業者向泰國證交所之交流則著重於了解交易市場的發展情況。

例如泰國DRs和ETF的市值和交易量相對於整個市場比重情形、機構投資人與散戶的參與比例，以及機構投資人與散戶之投資行為差異等；此外，隨著ETF選擇權和槓桿/反向ETF在全球範圍內的興起，參訪業者詢問泰國期交所對於未來可能有更複雜的ETF產品上架，供機構投資人對沖和投機需求的看法。

至於６月6日則由證交所與公會共同主辦「臺泰資本市場暨ETF發展研討會 ，論壇旨在加強臺灣與泰國在資本市場的合作，特別關注ETF發展、跨境投資產品以及未來的合作機會。

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