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馬斯克威脅讓飛龍號退役 讓NASA、五角大廈嚇出冷汗急找替代方案

-0001/11/30 00:00

科技大亨馬斯克（Elon Musk，圖左）近日與美國總統川普（Donald Trump，圖右）關係決裂，一度發文威脅要讓旗下太空探索技術公司SpaceX載人太空飛船「飛龍號（Dragon）」退役。（路透）科技大亨馬斯克（Elon Musk，圖左）近日與美國總統川普（Donald Trump，圖右）關係決裂，一度發文威脅要讓旗下太空探索技術公司SpaceX載人太空飛船「飛龍號（Dragon）」退役。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕科技大亨馬斯克（Elon Musk）近日與美國總統川普（Donald Trump）關係決裂，並在社群媒體發表大量充滿惡意和煽動性的言論，甚至一度發文威脅要讓旗下太空探索技術公司SpaceX載人太空飛船「飛龍號（Dragon）」退役，引發外界關注。美媒透露，雖馬斯克隨後改口稱不會讓飛龍號退役，但讓本在看好戲的美國太空總署（NASA）與五角大廈嚇出一身冷汗，並開始尋找SpaceX替代選項。

《華爾街郵報（The Washington Post）》報導，川普與馬斯克公開撕破臉後，川普揚言要取消馬斯克SpaceX的政府合約，馬斯克旋即在社交媒體X發文反擊，稱要讓SpaceX飛龍號太空船立即退役。雖然馬斯克隨後收回威脅，稱不會讓飛龍號退役，但已讓SpaceX密切合作的NASA和五角大廈拉警報。

一名NASA官員透露，本月5日看到川普和馬斯克在社群媒體上起爭執，一開始還覺得「挺有意思的」，但當看到馬斯克威脅要讓飛龍號退役時，「情況就變得非常可怕了」。

除了NASA外，五角大廈也有類似的反應。有五角大廈官員透露，當馬斯克威脅要讓飛龍號退役時，幕僚官員面面相覷稱「喔，這不好笑了」，大家意識到這不是看電視節目，而是一個真實的問題。

報導指出，為不過份依賴SpaceX，NASA和五角大廈近日已開始著手尋找SpaceX的替代選項，聯繫包括「火箭實驗室」（Rocket Lab）、科技公司Stoke Space和亞馬遜創辦人貝佐斯的「藍色起源」（Blue Origin）等公司，討論火箭研發進度及何時能投入政府任務。

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