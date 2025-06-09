一小時擁抱夢幻「宮古藍」 星宇航空8月22日起直飛宮古島

星宇航空宣布將於8月22日開闢台北直飛宮古島航線，台灣旅客可輕鬆前往，感受「宮古藍」魅力。（圖／星宇航空）

〔財經頻道／綜合報導〕迎來夏天，也迎來令人振奮的消息！國人最愛的琉球群島，終於即將迎來新的直飛航班。星宇航空宣布將於8月22日開闢台北直飛宮古島航線（下地機場），為台灣旅客開啟輕鬆愜意的海島度假之旅，親身感受令人屏息的「宮古藍」魅力。

宮古島一直是日本旅客最愛的渡假勝地之一，擁有得天獨厚的天然景觀和清澈見底的海水。（圖／星宇航空）

宮古島、下地島：琉球群島的璀璨明珠

下地島、宮古島是沖繩縣的美麗島嶼，一直是日本旅客的渡假勝地，擁有得天獨厚的天然景觀和清澈見底的海水，每年9月至10月更是造訪宮古島的最佳期間，不僅週邊的大海變得更加湛藍，夜晚還可以清晰地抬頭看到美麗的銀河，同時享受各種海上活動，巧妙避開暑假人潮。過往海外旅客要前往宮古島，都必需先到沖繩，再轉機、搭船，現在擁有直飛航班，告別繁瑣的轉機，一個小時即可降落在被譽為「日本最後秘境」的宮古島，展開一場由奢華旅宿與絕美景致交織而成的品味之旅。

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旅客抵達下地機場（Shimojijima Airport）的第一刻，即抵達第一個夢幻景點，下地機場跑道的盡頭稱為「17END」，是攝影愛好者一生必訪的仙境，雖為機場跑道盡頭，但筆直延伸的跑道直通湛藍的海洋，海天一線的絕美景色，讓人彷彿置身於世界的盡頭，令人心曠神怡，不少旅人一抵達下地島機場，即租借單車就朝17END出發，捕捉不同時段的蔚藍與沙攤。

伊良部大橋，是日本最長的免收費橋樑，可以飽覽大海與晴空。（圖／星宇航空）

連接下地島與伊良部島間，有全長3540公尺的伊良部大橋，是日本最長的免收費橋樑，駕車或漫步於橋上，可以飽覽大海與晴空景緻，感受海風的吹拂，體驗宛如在海上航行般的感覺，尤其夕陽西下時，海面染上一片金黃，更是浪漫至極。與伊良部島一橋之隔即是以宮古藍聞名的宮古島，擁有清澈見底的海水、細緻柔軟的白沙灘，以及豐富多樣的海洋生態，是潛水、浮潛、水上活動愛好者的天堂，擁有譽為日本最美海灘之一的與那霸前濱，綿延七公里壯麗的潔白沙灘，是旅客可以盡情放空，享受陽光、沙灘、海水擁抱的天堂。

各式渡假村任君挑選

宮古島的無敵海景吸引了各大飯店業者在此打造各式頂級度假酒店，宛如隱匿於自然懷抱中的奢華居所，講求細膩的服務、精緻的設計和絕佳的地理位置，為追求極致度假體驗的旅人，構築出一處與世隔絕的療癒空間。

瑰麗酒店 （Rosewood Miyako Island）

近期甫於宮古島盛大開幕的頂級奢華酒店瑰麗酒店 （Rosewood Miyako Island），是島上最受矚目的焦點，酒店設計巧妙地融合了現代美學與宮古島的自然元素，每一間客房與套房都擁有寬敞的空間和絕佳的海景視野，部分房型更配備私人泳池或露台，讓您盡情享受私密的度假時光。

瑰麗酒店內設有多間風格各異的餐廳和酒吧，提供頂級的餐飲體驗，從精緻的當地料理到國際美饌。亦設有水療中心，讓旅客放鬆身心、重拾活力。為宮古島之旅，增添無與倫比的奢華享受。

SHIGIRA SEVEN MILES RESORT

若是親子家庭旅遊或是三五好友，也可選擇位在宮古島南邊的海岸上的SHIGIRA SEVEN MILES RESORT。佔地綿延約 7 mile、140 萬坪，包含飯店、海灘、泳池、高爾夫球場、溫泉、餐廳，應有盡有，得天獨厚在面向大海的緩降土地上，每一處都能眺望到蔚藍澄澈的海洋。

SHIGIRA SEVEN MILES RESORT有8間不同風格的飯店，從奢華到休閒，滿足不同的渡假需求。（圖／星宇航空）

渡假村擁有8間不同風格的飯店，有重隱私的 Villa，也有適合長期入住的公寓式飯店，從奢華到休閒，滿足不同的渡假需求。SHIGIRA SEVEN MILES RESORT度假村的另一個獨有強項，即是擁有豐富的戶外活動供住客選擇，除了獨木舟、浮潛、拖曳傘、半潛水式水底觀光船等海上活動，也能在看見大海的球場，與朋友、家人一起來一場高爾夫球賽。每日晚間還舉辦星空觀賞會，可以在專業導遊的解說下，欣賞南島的夜空。

感謝祭機票優惠 全航線88折起最後倒數

歡慶宮古島航線開航，星宇航空與雄獅、山富及易遊網等旅行社合作推出自由行及團體行程，此外，星宇航空感謝祭機票優惠活動只到6月13日23:59止，全航線88折起，優惠進入最後倒數，務必把握機會規劃接下來的美好假期！詳情請見活動官網：https://media.starlux-airlines.com/starlux-thanksgiving/

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