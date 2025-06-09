台股開盤》台積電開高重返千元 指數漲逾200點

台積電開高重返千元，指數漲逾200點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股上週五（6日）全面收紅，台股週一（9日）在台積電開盤直接重返千元，以1005元開出，激勵指數開盤漲112.79點，以21773.45點開出，在電金雙主流扮要角，指數開高走高，漲逾200點，來到21866點，不過，受到航運、玻璃、化學等傳產股走跌拖累，指數漲勢微幅收斂，不過，早盤指數力守在21800點之上。

由於美國5月非農就業人數高於預期，就業數據強健有助緩解外界對經濟即將下滑的疑慮，加上美國總統川普宣布，美中官員近期將會商貿易協議，美股上週五收紅。其中標普500指數突破6000點心理關口，道瓊指數抹去2025年的跌幅。

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而4大指數終場收盤的分別為：道瓊工業指數終場上漲443.13點，或1.05%，收在42762.87點。

標準普爾500指數上漲61.06點，或1.03%，收在6000.36點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲231.50點，或1.20%，收在19529.95點。

費城半導體指數上漲27.13點，或0.54%，收5,038.06點。

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