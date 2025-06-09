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川普經濟顧問 對今日美中貿易會談「非常放心」

2025/06/09 10:06

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中美經貿官員今（9）日在倫敦舉行貿易會談，以避免雙方衝突進一步升級。美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）週日在《CBS》的「面向全國」（Face the Nation）節目中表示，對美中兩國即將進行的貿易協議「感到非常放心」。

根據《CNN》報導，哈塞特指出，美國正尋求將用於電子產品製造的「關鍵」稀土礦物的出口，恢復到4月初中美貿易戰升級前的水平。

哈塞特聲稱，中國對關鍵礦物的出口放行速度與之前相比有所提高，但並未達到美中在日內瓦達成的協議水準。

針對美國與其他國家的關稅問題，哈塞特沒有透露消息。哈塞特週日拒絕透露，在川普政府繼續與貿易夥伴於7月9日截止日期前進行談判之際，未來可能實施哪些基準關稅。

川普政府4月2日對數十個貿易夥伴實施全面「互惠」關稅，隨後暫停實施90日，並將關稅降至10%的基準水準。

川普政府4月2日對數十個貿易夥伴實施全面「互惠」關稅，隨後暫停實施90日。（法新社）川普政府4月2日對數十個貿易夥伴實施全面「互惠」關稅，隨後暫停實施90日。（法新社）

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）5月也在《CNN》的「國情咨文」（State of the Union）節目中聲稱，「我們不會低於10%，並預計在可預見的未來維持這一基準水平。」

值得注意的是，自2024年10月開始的2025財年啟動以來，美國已徵收約633億美元（約1.8兆台幣）的關稅總額，比上一財年同期增加了150多億美元（約4491億台幣）。美國國會預算辦公室估計，在不考慮對美國經濟影響的情況下，增加關稅收入可以在未來十年減少3兆美元（約89.8兆台幣）的總赤字。

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