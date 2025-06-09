隨著美中關稅戰緩和 波音恢復向中國交付客機

隨著美中關稅戰趨於緩和，波音公司近日首度恢復向中國交付商用客機。圖為一架外觀塗有廈門航空（Xiamen Air）塗裝的波音737 MAX 8飛機。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，隨著美中關稅戰趨於緩和，美國飛機製造商「波音公司（Boeing）」近日首度恢復向中國交付商用客機。

綜合媒體報導，受到美國總統川普（Donald Trump）關稅政策影響，波音公司於今年4月停止向中國交付新飛機。不過，隨著5月12日美中雙方達成為期90天的臨時休兵協議，同意大幅削減大部分關稅，中國政府解除對波音飛機的進口禁令。

請繼續往下閱讀...

隨著美中關稅戰趨於緩和，波音也恢復向中國交付客機。根據FlightRadar24的飛行紀錄，一架註冊編號為N230BE 、外觀塗有廈門航空（Xiamen Air）塗裝的全新波音737 MAX於美國時間6日早上10點從金縣 （King County） 國際機場起飛，啟程飛往中國交付中心的首段航程，此為波音自今年4月以來，首次向中國交付商用客機。

市場分析，儘管美中長期陷於貿易戰僵局，但雙邊貿易往來正逐步重啟。

對於上述報導，波音公司拒絕置評，而廈門航空和中國政府則尚未回應媒體置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法