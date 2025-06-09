打破中韓長期壟斷全球新造船業 ! 外媒曝 : 法國憑「這大單」強勢上位

法國船廠5月憑藉2艘豪華郵輪大單，躍居全球新造船亞軍，打破中韓長期壟斷的格局。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以往中國、南韓兩國長期壟斷全球新造船市場，現在已經打破。據報導，法國大西洋造船廠 （Chantiers de l’Atlantique）憑藉豪華郵輪大單，罕見躍居新造船行業第二名，一舉攀升的原因，是拿下高達千億元的郵輪訂單。

根據克拉克森的數據顯示，5月法國船企承接新船訂單9艘、54.6萬CGT，全球市場佔有率為32.7%、位居世界第二。

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據報導，法國大西洋造船廠 （Chantiers de l’Atlantique）在上個月中旬承接全球第三大郵輪商地中海郵輪公司（MSC）的2艘世界級（目前被稱為世界級5級和6級）的建造合約，價值高達35億歐元（約新台幣1197.7億元），這2艘郵輪的總噸位達21.7萬噸，載客量約6774人。

法國船企以建造豪華郵輪而聞名。其大西洋造船廠為地中海郵輪（MSC Cruises）和皇家加勒比郵輪（ Royal Caribbean ）建造了郵輪。外媒曾報導，大西洋造船廠在2024年交付了世界第二大郵輪「海洋烏托邦號」，為法國​​經濟貢獻了10億歐元（約新台幣342.2億元），並在2024年第2季推動法國GDP成長0.3%。

至於全球新造船行業龍頭仍是中國船廠，承接新船訂單為42艘、64萬CGT、全球市佔率39%。至於第3名為南韓船廠，接單量為8艘、25萬CGT，全球市佔率為15%。

值得注意的是，以往全球新造船市場是由中、韓兩國長期壟斷，現今在法國船企突破後，南韓排名也滑落，與中國接單量的差距高達2.5倍。

日本承接新船訂單9艘、15.8萬CGT、全球市場佔有率為9.5%，位居第4。

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