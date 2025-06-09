AI獨角獸逾百億美元增資案！彭博：Meta罕見重金押注

彭博報導，臉書（Facebook）母公司Meta 正在與AI新創Scale洽談數10億美元投資案。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為與競爭對手Google保持同步，彭博報導，臉書（Facebook）母公司Meta Platforms 正在與AI新創Scale洽談數10億美元投資案，知情人士稱，Scale此次增資規模超過百億美元，交易條款尚未確定，可能會有所變動，如果最終達成，這可能將是Meta迄今為止最大一筆外部AI投資，也是該公司罕見的舉動。

對於Meta來說，與Scale更深入的合作可能同時説明它與Google和OpenAI等AI競爭對手保持同步，也有助於它在更多地推動國防技術發展之際與美國政府建立更深的聯繫。

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對於Scale來說，與Meta的合作提供了1個強大而財力雄厚的盟友。



Scale創辦人Alexandr Wang可能不像OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）那樣家喻戶曉。但近年來，他和他的公司在科技和政策界獲得了巨大的影響力。Scale 使用大量承包商來標記 Meta和OpenAI等科技公司用於訓練和改進其AI模型的數據，並説明公司製作定製的AI應用程式。據1位知情人士透露，它越來越多地招募博士、護士和其他擁有高級學位的專家來幫助開發更複雜的模型。簡而言之：AI的3大支柱是晶片、人才和數據，而Scale是最後1個領域的主導者。

現在，Scale的地位將進一步提高，據彭博新報導，Meta正在談判對Scale進行數十億美元的投資。此次增資價值可能超過100億美元（約新台幣2992億元），使其成為有史以來最大的私營公司增資活動之一。

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