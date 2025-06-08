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馬斯克OUT！外媒點名5人有望成川普新科技盟友 黃仁勳入榜

2025/06/08 18:11

外媒點名，輝達執行長黃仁勳有機會成為川普的「第一科技盟友」。（路透）外媒點名，輝達執行長黃仁勳有機會成為川普的「第一科技盟友」。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克與川普決裂後，外界正在猜測誰是川普新的科技盟友？外媒點名5人，包括輝達創辦人黃仁勳、Meta 創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）、OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）。

Meta 執行長札克柏格（左2）、亞馬遜創辦人貝佐斯（左4）及馬斯克等人，出席川普就職典禮。（路透）Meta 執行長札克柏格（左2）、亞馬遜創辦人貝佐斯（左4）及馬斯克等人，出席川普就職典禮。（路透）

報導，川普和馬斯克的兄弟情誼破裂，象徵矽谷與白宮互動的新局。隨著川普對 AI、數據安全及科技監管更加強硬，未來誰能晉升為「第一科技盟友」備受關注。特別是，今年一月川普就職典禮吸引矽谷名流目光，蘋果公司、Meta、Google和OpenAI的高層都出席了，其中1位可望成為馬斯克的潛在接班人。

《商業內幕》根據川普重返白宮期間與他有過業務往來、進行過遊說或奉承的人選，整理出一份可能成為川普在科技界的親密友人。

1.Meta 創辦人兼執行長札克柏格：他可說是「讓美國再次偉大」倡議的支持者，Meta 為川普的就職典禮捐了100 萬美元，札克柏格甚至在川普就職當晚共同主持一場晚宴。

儘管Meta 正深陷聯邦反壟斷訴訟的泥潭，札克柏格或許也不站在川普這邊。但這位 Meta 執行長或許正在著眼長遠目標，他斥資2300 萬美元購入華盛頓特區豪宅，在首都的影響力進一步增強。

2.OpenAI聯合創辦人兼執行長奧特曼：奧特曼也一直在川普身旁徘徊，首先是「星際之門」，這個計畫是OpenAI、甲骨文和軟銀在川普就職典禮第二天宣布的 1000 億美元AI基礎設施計畫。

今年5月奧特曼陪同川普出訪中東，當時奧特曼正在籌備一項在阿布達比建設全球最大AI資料中心之一的大型計畫。根據《華爾街日報》報導，這番舉動激怒馬斯克，讓他在最後一刻也加入了川普的行列。最終，OpenAI被選中參與這筆交易，馬斯克卻試圖阻撓。川普是AI軍備競賽的粉絲，而奧特曼則準備搭上這股熱潮。

3.亞馬遜創辦人貝佐斯：他是《華盛頓郵報》老闆、航太公司-藍色起源創辦人。貝佐斯曾因《華盛頓郵報》批評川普而與其交惡，還開玩笑要用火箭把川普送上太空。如今積極修補關係，不僅造訪川普在海湖莊園，也對其就職典禮進行政治捐款。

如果川普真的取消馬斯克與SpaceX的政府合約，貝佐斯的藍色起源（SpaceX的競爭對手）可能會從中受益。藍色起源已經與NASA簽訂了一份價值30億美元的合約。

4.輝達聯合創辦人兼執行長黃仁勳：雖然黃仁勳缺席川普2.0的就職典禮，但陪同川普出訪中東，輝達正與甲骨文、軟銀和阿拉伯聯合大公國的AI公司G42合作，在阿聯建置OpenAI資料中心。

不過，輝達也沒有很輕鬆就能擺脫困境，今年 4 月，川普禁止輝達H20晶片輸中，輝達因此損失了 55 億美元。

5.Google執行長皮查伊：今年4月，一名聯邦法官裁定Google在某些廣告科技市場擁有非法壟斷地位，這是Google在過去一年遭受的兩大法律打擊之一。一系列訴訟以及 Chrome 業務可能被剝離，讓皮查伊陷入進退維谷的境地。

雖然皮查伊被發現與其他科技界人士一同出席川普的就職典禮，仍很難說他會如何與川普拉近關係。

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