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3奈米良率慘輸台積還內鬥！三星電子工會高管集體請辭

2025/06/08 19:31

三星電子全國工會（NSEU）執委會成員突然集體辭職。（歐新社）三星電子全國工會（NSEU）執委會成員突然集體辭職。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子正苦於尖端製程良率欠佳，重要客戶拱手還讓給台積電，工會也陷入內鬥疑雲，三星電子內部最大工會－三星全國工會（NSEU）執委會成員在任期僅剩約9個多月的情況下，突然集體辭職。

根據業內人士8日透露，NSEU第三任會長孫宇穆4日在官網發布「第三任執委會辭職聲明」，並表示，全體執委會成員決定從今天起提前結束任期並辭職，在明年的薪資談判與第四任會長選舉日程重疊的情況下，為了讓新一屆執委會做好充分準備，決定辭職。

由於現任第三屆執委會任期至明年3月，第四屆執委會選舉將於今年9月舉行。執委會在任期僅剩約9個多月之際突然辭職，外界普遍認為是受到近期因公司與執委會就「2025年工資及集體協議」疑似達成「秘密協議」，引爆內部紛爭有關。

今年3月，三星電子與三星電子全國工會（NSEU）達成薪資協議，同意加薪5.1%，其中基本工資增加3%，績效獎金增加2.1%，同時每位員工還將獲得三星電子30股庫藏股，以避免潛在的罷工。

在薪資及集體談判協議達成協議後，執委會又與公司另行達成協議，將常任執委會的績效工資漲幅設定得更高，此舉引發越來越多的爭議。儘管行政部門隨後解釋此舉是為了招募新的行政部門，加強工會的力量，但工會成員不斷退出，內部反對聲浪不斷，造成工會成員數量驟減，從3.6萬人降至3.06萬人。

前NSEU緊急應變委員會委員長張美順（音譯）說，前行政部門對工會內部信任和溝通受到極大動搖的局面，深感責任重大，因此決定主動辭職。她補充，「作為緊急應對委員會委員長，我將成為開啟新篇章的墊腳石」。

與此同時，由於工會內部局勢不穩定，包括管理層真空，三星電子於4月啟動的勞資績效工資制度改進工作小組和可選福利工作小組，也面臨中斷的可能性。

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