重返千金股曇花一現 材料-KY：5月營收因歲修下滑、全年維持成長

重返千金股曇花一現，材料-KY表示，5月營收因歲修下滑、全年維持成長。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股材料-KY（4763）6月5日盤中一度來到1020元高點，唯尾盤賣壓出籠、收在989元，重返千金股曇花一現，6月6日股價更一路下向，最低點來到894元，終場以905元作收，由於短短兩日股價巨幅震盪，材料-KY也發布5月營收達12.32億元、寫下同期新高。

市場消息指稱，材料-KY於6日股價重挫原因之一，主要是傳出5月營收下滑，而根據材料-KY公告也顯示，5月營收的確較4月減少17.95%；對此，材料- KY澄清，產線經過3年的全速開車，為提高生產效率，故規劃二階段約10日的停工歲修（5月及6月），致使絲束出貨略受影響。

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材料-KY也指出，今年前5個月累計營收68.87億元、年增19%，展望2025年，由於加熱不燃燒菸市場成長及美國新關稅政策變化等因素，絲束與長絲（森綾）可望持續受惠，另醋片在中國內需市場也同步持續成長；材料-KY強調，目前訂單能見度相當良好，今年訂單已陸續談妥，在絲束、長絲（森綾）及醋片新產能相繼擴增完成下，樂觀看待成長動能延續。

根據上週五三大法人動態可發現，外資賣超858張、投信買超412張、自營商賣超69張，合計賣超516張，不過，主力一口氣賣超達1091張，是材料-KY股價重挫的原因；而材料-KY預計「1拆10」的作業流程為原10元面額股票流通至6月18日為止，6月19-27日進行換股作業，新股預計6月30日上市。

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