川普公開稱與馬斯克關係結束、不想修復了 警告「嚴重後果」

美國總統川普週六（7日）對媒體公開表示，他與億萬富翁馬斯克的關係已經結束，並表示無意修復兩人的關係。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週六（7日）對媒體公開表示，他與億萬富翁馬斯克的關係已經結束，並警告說，如果馬斯克資助美國民主黨反對全面稅收和支出法案，將會產生「嚴重後果」。

川普在接受NBC新聞電話採訪時，川普拒絕透露這些後果是什麼，並補充說他還沒有討論過是否要調查馬斯克。

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當被問及他是否認為他與特斯拉和SpaceX首席執行長馬斯克的關係已經結束時，川普說：「是的，我認為是這樣」。

當被問及是否有意修復與馬斯克的關係時，川普告訴NBC：「沒有」，川普說：「我無意與他交談。」

不過，川普表示，他並沒有想過要終止美國政府與馬斯克的StarLink衛星網路或SpaceX火箭發射公司的合約。

本週，馬斯克和川普開始互相辱罵，馬斯克譴責川普的法案是「令人作嘔的惡行」。馬斯克反對這項措施，使得該法案在國會獲得通過變​​得更加困難，因為共和黨在眾議院和參議院僅佔微弱多數。

該法案上個月在眾議院勉強通過，目前已提交參議院，川普的共和黨同僚正在考慮做出修改。無黨派分析師估計，這項措施將使美國36.2兆美元的債務在未來10年增加2.4兆美元，這令許多議員感到擔憂，其中包括一些財政鷹派共和黨人。





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