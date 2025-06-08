晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國最牛釘子戶！自建10層「霍爾移動城堡」意外爆紅成景點

2025/06/08 16:14

中國貴州男子陳天明耗時7年，將自家祖屋改建成這座10層高的奇特塔樓，以抗議政府拆遷。此建築被網民稱為「中國最怪釘子戶」。（法新社）中國貴州男子陳天明耗時7年，將自家祖屋改建成這座10層高的奇特塔樓，以抗議政府拆遷。此建築被網民稱為「中國最怪釘子戶」。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國貴州一名男子陳天明，因拒絕搬遷，在原已被夷為平地的村莊廢墟中，用廢棄膠合板和扭曲的橫樑，硬是將自家祖屋加蓋成一座搖搖晃晃、高達10層的奇特塔樓。這座被中國媒體形容為宛如日本動畫大師宮崎駿作品中「霍爾的移動城堡」的建築，不僅展現了他驚人的固執，如今更意外吸引遊客慕名而來。

《法新社》8日報導，陳天明所在的貴州村莊於2018年被地方政府徵收，計劃打造一個佔地約324公頃的觀光度假村，當地以其壯麗的梯田和奇幻山景聞名。儘管鄰居陸續搬遷，房屋也遭拆除，但42歲的陳天明與其父母拒絕離開，誓言守護他祖父於1980年代建造的家園。

觀光度假村計畫後來因故擱淺，陳天明卻無視一連串的拆遷通知，開始不斷將他家原本簡陋的石頭平房往上加蓋。如今，這座外型奇特的金字塔形建築，內部充滿搖晃的樓梯、陽台和其他加蓋物。陳天明表示，最初是為了實用而翻修擴建，後來卻演變成他樂在其中的興趣和嗜好。

中國貴州男子陳天明（圖）坐在他親手改建的10層「釘子樓」臥室內。他因拒絕政府拆遷，耗時7年將祖屋打造成奇特高塔。（法新社）中國貴州男子陳天明（圖）坐在他親手改建的10層「釘子樓」臥室內。他因拒絕政府拆遷，耗時7年將祖屋打造成奇特高塔。（法新社）

然而，陳天明缺乏建築許可的「違章建築」持續引來地方政府的不滿。他居住的高樓層在風中搖曳，數十條繩索和纜線將整棟房屋固定在地面，彷彿隨時可能飄走。儘管如此，陳天明仍堅持：「我絕對不會讓任何人把它拆掉。」他已花費數萬元人民幣與政府對簿公堂，雖輸掉多次初步聽證，但仍持續上訴。

「釘子戶」是中國在快速都市化過程中，對那些拒絕搬遷以換取官方補償的屋主的稱呼。這些案例常因延誤大型建設計畫或迫使開發商繞道而引發關注。諷刺的是，近年來，陳天明的奇特「釘子樓」本身開始吸引絡繹不絕的遊客。

在中國社群媒體上，許多網友將其形容為「中國最怪釘子戶」，並與宮崎駿動畫《霍爾的移動城堡》或《神隱少女》中的奇幻建築相提並論。每當黃昏降臨，陳天明會點亮屋外的裝飾燈籠，吸引民眾聚集欣賞。當地居民何蝶珍（音譯）表示，如果沒有安全問題，這裡很可能成為官方認可的地方新地標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財