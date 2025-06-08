中國最牛釘子戶！自建10層「霍爾移動城堡」意外爆紅成景點

中國貴州男子陳天明耗時7年，將自家祖屋改建成這座10層高的奇特塔樓，以抗議政府拆遷。此建築被網民稱為「中國最怪釘子戶」。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國貴州一名男子陳天明，因拒絕搬遷，在原已被夷為平地的村莊廢墟中，用廢棄膠合板和扭曲的橫樑，硬是將自家祖屋加蓋成一座搖搖晃晃、高達10層的奇特塔樓。這座被中國媒體形容為宛如日本動畫大師宮崎駿作品中「霍爾的移動城堡」的建築，不僅展現了他驚人的固執，如今更意外吸引遊客慕名而來。

《法新社》8日報導，陳天明所在的貴州村莊於2018年被地方政府徵收，計劃打造一個佔地約324公頃的觀光度假村，當地以其壯麗的梯田和奇幻山景聞名。儘管鄰居陸續搬遷，房屋也遭拆除，但42歲的陳天明與其父母拒絕離開，誓言守護他祖父於1980年代建造的家園。

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觀光度假村計畫後來因故擱淺，陳天明卻無視一連串的拆遷通知，開始不斷將他家原本簡陋的石頭平房往上加蓋。如今，這座外型奇特的金字塔形建築，內部充滿搖晃的樓梯、陽台和其他加蓋物。陳天明表示，最初是為了實用而翻修擴建，後來卻演變成他樂在其中的興趣和嗜好。

中國貴州男子陳天明（圖）坐在他親手改建的10層「釘子樓」臥室內。他因拒絕政府拆遷，耗時7年將祖屋打造成奇特高塔。（法新社）

然而，陳天明缺乏建築許可的「違章建築」持續引來地方政府的不滿。他居住的高樓層在風中搖曳，數十條繩索和纜線將整棟房屋固定在地面，彷彿隨時可能飄走。儘管如此，陳天明仍堅持：「我絕對不會讓任何人把它拆掉。」他已花費數萬元人民幣與政府對簿公堂，雖輸掉多次初步聽證，但仍持續上訴。

「釘子戶」是中國在快速都市化過程中，對那些拒絕搬遷以換取官方補償的屋主的稱呼。這些案例常因延誤大型建設計畫或迫使開發商繞道而引發關注。諷刺的是，近年來，陳天明的奇特「釘子樓」本身開始吸引絡繹不絕的遊客。

在中國社群媒體上，許多網友將其形容為「中國最怪釘子戶」，並與宮崎駿動畫《霍爾的移動城堡》或《神隱少女》中的奇幻建築相提並論。每當黃昏降臨，陳天明會點亮屋外的裝飾燈籠，吸引民眾聚集欣賞。當地居民何蝶珍（音譯）表示，如果沒有安全問題，這裡很可能成為官方認可的地方新地標。

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