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中美9日交鋒誰能掌控局勢 專家揭北京複製套用「1招」

2025/06/08 15:28

外媒指出，北京成功地利用稀土擾亂了供應鏈，改變了貿易談判中的權力平衡。（示意圖，法新社）外媒指出，北京成功地利用稀土擾亂了供應鏈，改變了貿易談判中的權力平衡。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平通話，緩解持續緊張的美中關係，並宣布雙方將在本月9日於英國倫敦展開新一輪貿易磋商。英國《金融時報》指出，北京成功地利用稀土擾亂供應鏈，改變貿易談判中的權力平衡，而這套路數很可能被北京複製應用在高科技供應鏈領域。

分析家和商界人士表示，中國成功阻止稀土流動，擾亂全球供應鏈，這給華府帶來巨大壓力，並明確表明北京有能力將出口管制武器化，用於更廣泛的關鍵商品。

報導指出，川普與習近平在5日會晤後，外界寄望將發放更多稀土出口許可證，為9日在倫敦舉行的新一輪貿易談判鋪路，北京方面週六（7日）暗示將加快部分歐洲公司的審批流程。然而，專家指出，習近平近來動用出口管制手段，已將中美貿易談判的權力天平重新拉向北京。

風險諮詢公司Control Risks的中國分析主管吉爾霍姆（Andrew Gilholm）表示，出口管制讓習近平政府能不僅反制美國，還能對其他受到華府施壓、被迫採取強硬立場的國家施加反壓。他說「簡單來說，這種操作前所未見。對北京而言，出口管制就是夢寐以求的工具，他們可以微調、收緊、放鬆，針對所有國家或特定國家施行。」

分析指出，美國與歐盟皆與中國陷入貿易戰，而中國透過稀土出口管制取得的槓桿作用，極有可能也複製套用在高科技供應鏈。

根據中國的策緯諮詢公司（Trivium）分析，若美國進一步收緊晶片出口限制，北京可選擇限制鈦、鎂與目前未納入許可制度的輕稀土材料。

龍洲經訊（Gavekal）研究部負責人克羅伯（Arthur Kroeber）在給客戶的備忘錄中指出，中國在生產超高性能磁體、電晶體、高密度廉價電池、新晶片與軟體等領域占據主導地位。並在電動與自駕車、無人機、機器人、感應器、智慧型手機等領域，與驅動上述工具的半導體、電池和人工智慧，建構出一套強大且高度整合的產業生態系。他補充「談判籌碼正快速倒向中國，川普團隊至今才剛開始意識到這個現實。」

報導稱，中國出口許可核准進度緩慢，已促使多國陸續與北京展開雙邊談判，使中國在其他議題上掌握更大談判籌碼。知情人士透露，包括南韓、日本與部分歐盟成員國，近幾周已經直接向北京表達對稀土供應的關切。一位熟悉談判過程的西方外交官指出，中國的策略「完全是交易導向」，並直言「他們想分化瓦解對手。」

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