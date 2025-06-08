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憑證信任遭撤近7成使用者受影響？中華電信回應了

2025/06/08 15:32

中華電信未能在Chrome新政策要求的時限內調整完成部分程序，預設憑證將遭Google Chrome移除。（記者林志怡攝）中華電信未能在Chrome新政策要求的時限內調整完成部分程序，預設憑證將遭Google Chrome移除。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕Google Chrome 日前宣布不再信任中華電信今年7月31日後所簽發的 TLS 憑證，引起民眾對於相關網路安全疑慮，桃園市議員黃敬平更稱有近7成的使用者會受到影響，恐無法正常使用網頁，對此中華電信強調，公司會主動聯繫憑證即將到期的客戶並免費提供憑證更新服務，一般民眾或憑證使用者都不會受到任何影響。

傳輸層安全性（TLS）憑證是確保網頁安全、可信任的重要機制，可以確保使用者在傳輸資料時的安全與隱私，對於Google Chrome等瀏覽器環境下，若網頁沒有取得相應的TLS憑證，使用者在瀏覽網頁時，將會出現「不受信任的網頁」等警語，並影響民眾使用網頁與特定功能。

然而，Chrome日前宣布將中華電信今年7月31日後簽發的新憑證從預設信任清單中移除，中華電信日前解釋，Chrome 移除預設信任是因中華電信在部分程序未能在 Chrome 新政策要求的時限內調整完成，並非因為憑證存在網安或資安疑慮，但這次對社會大眾造成困擾，公司深表歉意，並會在2026年3月前完成 Google Chrome TLS 網站憑證的預設信任。

但黃敬平指出，中華電信憑證被從 Google Chrome 的預設信任清單中移除，恐影響到政府機關與金融機構等，銀行轉帳、證券下單等也仰賴憑證正常運作，這次事件將近7成的使用者會受影響。

對此中華電信指出，中華電信所簽發的TLS網站憑證具有自簽發日起365天的效期，因此在今年7月31日之前簽發的TLS網站憑證不會受到任何影響，至於TLS網站憑證效期即將到期的客戶，中華電信也會主動聯繫、免費提供憑證更新。

此外，中華電信強調，一般民眾瀏覽網站或持有中華電信簽發或受委託營運的憑證（包括：政府憑證、工商憑證、自然人憑證等），在政府、金融、證券、數位簽章等應用上，皆維持正常使用，不受任何影響。

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