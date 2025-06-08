美副總統范斯：馬斯克攻擊川普犯下「巨大錯誤」

美國副總統范斯（JD Vance）認為，馬斯克攻擊川普是巨大錯誤。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日與美國總統川普（Donald Trump）關係決裂，並在社群媒體發表大量充滿惡意和煽動性的言論。對此，美國副總統范斯（JD Vance）表示，馬斯克攻擊川普是「巨大錯誤（huge mistake）」。

綜合媒體報導，川普和甫卸下美國聯邦政府職務的馬斯克本月4日針對「大而美法案（The One Big Beautiful Bill）」在社群媒體激烈爭吵，川普一度表態對馬斯克「非常失望」，認為2人無法和好如初，而馬斯克也一度抨擊川普「忘恩負義」，甚至鬆口支持彈劾川普。

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對於馬斯克近日對川普的連串尖銳攻擊，美國副總統范斯上週五（6日）在接受喜劇演員Theo Von 的採訪時表示，馬斯克攻擊川普是一個「巨大錯誤」，雖他希望馬斯克最終能回歸共和黨陣營，但馬斯克現在「太激進了」，可能難以回頭。

范斯還透露，馬斯克近日來在社交媒體上呼籲國會否決川普《大而美法案》，讓川普有點沮喪，覺得馬斯克的批評不公平。

范斯稱，川普一直非常克制，因為川普覺得沒必要與馬斯克結下血仇，並認為若馬斯克若能冷靜一點，一切都會好起來的。

儘管不認同馬斯克的政治言論，范斯仍稱讚馬斯克是「令人敬佩的創業家」，並讚揚馬斯克推動的「政府效率部（DOGE）」有不錯表現。

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