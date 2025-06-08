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桃園首例海砂屋公辦都更同意破85％ 都更駐點工作站進駐正光新城

2025/06/08 10:46

正光花園新城位於桃園區正光路及中山路之間。（記者鄭淑婷攝）正光花園新城位於桃園區正光路及中山路之間。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市首例正光花園新城海砂屋公辦都更案，同意住戶比例突破85%，桃市府住宅及都市更新中心執行長邱英哲表示，已進駐社區成立桃園第1處都更駐點工作站，並積極辦理招商前置作業，預計8月公告招商，年底完成出資人甄選程序，2028年啟動拆除與重建，預計2032年完工。

邱英哲表示，住都中心今年4月1日正式揭牌，首件主導正光花園新城海砂屋社區，短短2週內即獲得超過76%住戶支持，目前同意都更的土地面積比例達85%、建物人數比例更是高達93%，市府已同意由住都中心擔任都更實施者。

邱英哲表示，5月間已啟動社區駐點工作站，提供住戶現場諮詢服務，後續將舉辦多場都更主題說明會，協助住戶了解相關政策、流程與權益，以順利推動都更重建；此外，住都中心亦同步展開建築需求調查與中繼安置問卷，廣泛蒐集住戶意見，作為後續招商作業的重要依據，並持續提升整合比例，以提高招商成功率。

正光花園新城位於桃園區正光路及中山路之間，共有195戶、所有權人223人，於1996年就被判定為海砂屋，由於社區各棟狀況不同，部分區域海砂屋問題嚴重，部分區域仍可居住，加上屬於早期建案，土地及建物產權複雜，雖於2021年成立更新會，卻遲遲未取得共識，如今透過公辦都更讓重建露出曙光。

住都中心表示，桃園市還有桃園區大華八街、龜山區金山光峰、桃園區豐林國宅3案都更案件，同樣也取得多數住戶同意，將以公辦的方式協助，分別於6到8月召開方案初評說明會。

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