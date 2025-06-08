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傳川普擬再次推遲TikTok在美禁令

2025/06/08 10:02

傳川普擬再次推遲TikTok在美禁令。（示意圖，路透）傳川普擬再次推遲TikTok在美禁令。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）計畫再次延長中國「字節跳動」短影音軟體「TikTok」（抖音國際版）剝離美國資產的最後期限。

綜合媒體報導，TikTok原先受美國國會2024年4月通過的「保護美國人免受外國對手應用程式侵害法案」衝擊，必須在今年1月19日前出售，否則禁止在美營運。

但川普今年1月上任後，隨即簽署行政命令延長禁令75天，要求TikTok在4月5日的最後期限前找到非中國買家，否則將因國家安全因素，面臨美國禁令。

然而，今年4月初，川普宣布將再次延長禁令限期75天（至6月19日），以便持續推動分拆交易案進行。

現《華爾街日報》引述知情人士消息報導，指隨著6月19日最後期限臨近，以及與中國的貿易談判陷入僵局，川普計劃再次延長TikTok剝離美國資產的最後期限。若消息為真，此將是川普自今年1月上任以來的第3次延後TikTok禁令實施期限。

對於上述報導，白宮尚未回應媒體置評請求。

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