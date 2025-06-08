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馬斯克與川普決裂 羅伯特清崎：感到非常失望

2025/06/08 09:27

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）對馬斯克和川普關係決裂，感到非常失望。（法新社）投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）對馬斯克和川普關係決裂，感到非常失望。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）近日雙方撕破臉，雙方在社群媒體發生激烈衝突、廝殺越演越烈。對此，投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示看法，稱看到馬斯克和川普之間的裂痕，感到非常失望。

羅伯特清崎今（8日）稍早在社交平台X發文表示，對於馬斯克和川普總統之間的裂痕，他感到非常失望。希望馬斯克和川普能夠和解，因為自由世界的命運取決於這2位偉人能否攜手合作，解決這個世界的財務混亂。

羅伯特清崎還引用美國作家馬克吐溫（Mark Twain）說過的話，稱馬克吐溫給我們所有人的重要一課，即「要成為偉人，真正的偉人，你必須成為那種讓周圍的人也變得偉大的人（To be great, truly great, you have to be the kind of person who makes others around you… great）」。致你的偉大，這個世界需要你。

羅伯特清崎上述發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「我完全同意，羅伯特清崎！領導人團結起來共創更美好的未來至關重要。希望他們能為了更大的利益，放下分歧！」、「世界需要他們」等。

但也有網友持悲觀看法，有網友稱，「破了可以補，但細小的裂痕卻永遠無法消除。」、「馬斯克對我們總統的個人指控將很難收回」、「如何修補拳擊和戀童癖指控？」、「盡快賣掉我的特斯拉股票。這兩個傢伙不能玩弄我的投資！」等。

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