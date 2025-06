馬斯克與川普決裂 羅伯特清崎：感到非常失望

投資理財暢銷書《富爸爸,窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki,圖右)對馬斯克和川普關係決裂,感到非常失望。(法新社)

〔財經頻道/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)與電動車大廠特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)近日雙方撕破臉,雙方在社群媒體發生激烈衝突、廝殺越演越烈。對此,投資理財暢銷書《富爸爸,窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)表示看法,稱看到馬斯克和川普之間的裂痕,感到非常失望。

羅伯特清崎今(8日)稍早在社交平台X發文表示,對於馬斯克和川普總統之間的裂痕,他感到非常失望。希望馬斯克和川普能夠和解,因為自由世界的命運取決於這2位偉人能否攜手合作,解決這個世界的財務混亂。

羅伯特清崎還引用美國作家馬克吐溫(Mark Twain)說過的話,稱馬克吐溫給我們所有人的重要一課,即「要成為偉人,真正的偉人,你必須成為那種讓周圍的人也變得偉大的人(To be great, truly great, you have to be the kind of person who makes others around you… great)」。致你的偉大,這個世界需要你。

羅伯特清崎上述發文一出,引發網友熱議,有網友表示,「我完全同意,羅伯特清崎!領導人團結起來共創更美好的未來至關重要。希望他們能為了更大的利益,放下分歧!」、「世界需要他們」等。

但也有網友持悲觀看法,有網友稱,「破了可以補,但細小的裂痕卻永遠無法消除。」、「馬斯克對我們總統的個人指控將很難收回」、「如何修補拳擊和戀童癖指控?」、「盡快賣掉我的特斯拉股票。這兩個傢伙不能玩弄我的投資!」等。

