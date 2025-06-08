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台股周漲1.47％ 投顧：短線行情而已 持股不宜過高

2025/06/08 06:49

投顧業表示，若大盤反彈僅是「短線行情」而已，建議持股不宜過高。（記者王孟倫攝）投顧業表示，若大盤反彈僅是「短線行情」而已，建議持股不宜過高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股攻力道受阻，根據統計，台股上周（6/2至6/6）漲1.47%，其中，外資賣超603.85億元；投顧表示，近期由於多方攻勢微弱，逼近2萬1800點就後繼無力，若大盤反彈僅是「短線行情」而已，建議持股不宜過高。

檢視亞洲主要市場的股市變化，若以一周漲跌幅表較，韓國在亞股稱霸，上周大漲4.24%，漲幅排名亞股第一；至於香港也漲2.16%，表現出色；而台北股市上周漲1.47%、上海綜合漲1.13%、新加坡漲1.02%以及馬來西亞漲0.56%；此外，其他市場包括：越南跌-0.20%、日本小跌-0.59%，泰國跌幅較大，下跌-1.11%。

綜合來看，台股盤勢仍是狹幅整理，一週加權指數收在21660.66點，漲313.36點，漲幅1.47%，五日均量3589億元，量能未跟進。

不過，從大盤走勢看，永豐投顧指出，台股在半個月的壓回後，上週出現反彈，不過，多方攻勢微弱，逼近21800點就後繼無力，雖然技術指標明顯轉強，但只是表現區間擺盪，成交量也迅速萎縮，尤其，上週五已不足3000億，無大規模攻擊架式。

類股表現強弱分明，金融股領漲、漲3.7%，國泰金、富邦金連袂漲超10%，因為高股息基金大舉吸貨。

台新投顧表示，從基本面角度來看，進入第二季後，將呈現一個淡季不淡的格局，尤其，受到搶運潮的訂單的挹注下，能否將關稅大戰的利空消化。

針對本週投資建議，永豐投顧表示，上週指數一度逼近2萬1800點，最重要動力來自投信新基金，一週投信光在上市就買超286億。特別是6/2-6/3延續的買超，合計買了223億，但上週四就開始變成賣超，「顯然新基金浪潮已過，短線行情而已」。

就目前盤面來看，永豐投顧指出，市場資金集中在半導體、電腦及周邊、金融、電子零組件與航運，光電股都沒有3%的成交量，雖然行情看似熱絡，但是熱度集中，股價潛力容易迅速耗竭，雖然前景好，但是應該觀察短線價量，有區間操作的打算。

易言之，外在環境可能有突發變數，所以持股不應過高，尤其不應使用槓桿。而投資標的受到AI題材的吸引，主要圍繞中型的電子股，大型電子股對指數的影響大，難以有較長波段資金投入，短線價差交易即可。預估指數區間2萬1200點~2萬1900點。

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