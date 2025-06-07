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3個好友3萬元創業 從攤販到315家門市300億元售出

2025/06/07 22:07

短短8年時間裡，總部位於加州、以橡皮雞為吉祥物的戴夫辣雞，在全美及全球擁有315家門市。（取自網路）短短8年時間裡，總部位於加州、以橡皮雞為吉祥物的戴夫辣雞，在全美及全球擁有315家門市。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國一家連鎖辣雞店8年前以900美元（台幣2萬7千元）創業開設小吃攤，現在以超過10億美元的價格出售（台幣300億元）。

戴夫辣雞 （Dave's Hot Chicken） 有別於其他擁有數百家分店的連鎖餐廳，它的每扇門上都印著的兩個字：「成立於2017年」。當時一位素食廚師和好友在停車場創立這家餐飲攤，美媒報導，今年它以價值數十億美元的雞肉連鎖店品牌出售，完成了最不可能的任務。

華爾街日報報導，不到十年前的一個晚上，3個兒時好友湊足積蓄，開始在洛杉磯販售納許維爾風味的辣雞。他們買不起餐車，所以就用900美元買了一些必需品：包括幾張塑膠桌、一個EZ Up便攜式遮陽帳篷和一個炸鍋。

開幕第一天晚上，他們賣出4份套餐，包括雞柳、薯條和羽衣甘藍沙拉，總共賺40美元。這也是他們不可思議的餐飲帝國的開始。

短短8年時間裡，這家總部位於加州、以橡皮雞為吉祥物的公司在全美及全球擁有315家門市，並計劃在美國、歐洲和中東再開設150家。

根據研究公司Technomic的數據，在過去兩年裡，該公司銷售額成長兩倍，突破6億美元。今年，公司預計銷售額將再次翻倍。上週，一家私募股權公司收購了戴夫辣雞。

在餐飲領域，湧現許多新興連鎖店和小眾品牌，它們突然變得無所不在，但即使餐飲業的成長速度比以往任何時候都快，很少有公司能像戴夫辣雞那樣快速發展。《餐飲業》雜誌編輯喬納森·梅茲稱，「他們有點像典型的現代連鎖餐廳」。

戴夫辣雞具備了成功的所有要素：高度特定但價值日益增長的市場、社交媒體上數百萬的粉絲、可以讓顧客盡情享用的產品，再加上適量的勇氣和完美的時機。

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