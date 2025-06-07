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證交所上市公司「平均薪酬榜首」是它 台積電排名第14

2025/06/07 21:38

2024年台灣證券交易所（TWSE）上市公司平均薪酬排名中，愛山林建設名列前茅，而台積電排名第14位。（示意圖，資料照）2024年台灣證券交易所（TWSE）上市公司平均薪酬排名中，愛山林建設名列前茅，而台積電排名第14位。（示意圖，資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕房地產經紀人和房地產開發商愛山林建設開發公司（JSL Construction & Development Co.），在2024年台灣證券交易所（TWSE）上市公司平均薪酬排名中名列前茅，而台積電排名第14位。

根據Focus taiwan報導，台灣證券交易所的數據顯示，甲山林集團愛山林建設去年平均向員工支付的薪酬總額為478萬新台幣，較前年下降13.5%，但仍高於台積電等盈利性上市科技巨頭的薪酬。

2024年，通訊網路IC設計公司瑞昱半導體以平均薪資475萬元居第二，領先IC設計公司聯發科（463萬元）、IC封裝測試日月光（449萬元），以及南僑集團（412萬元）。高速介面傳輸晶片設計公司祥碩科技（Asmedia Technology Inc.）以409.8萬新台幣位列第六。

台積電支付的平均薪資（包含薪資、加班費、獎金和津貼）上漲21.6%，達到約333萬元，在上市企業中排名第14位。

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