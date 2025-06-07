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川普揚言砍斷馬斯克SpaceX財路 專家曝恐怖下場

2025/06/07 18:12

川普揚言要取消SpaceX的政府合約，專家認為，此舉可能會使美國在太空領域依賴俄羅斯，也會危及川普力推的「金穹」飛彈防禦計畫。（路透）川普揚言要取消SpaceX的政府合約，專家認為，此舉可能會使美國在太空領域依賴俄羅斯，也會危及川普力推的「金穹」飛彈防禦計畫。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普與馬斯克公開撕破臉後，川普揚言要取消馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX的政府合約，馬斯克旋即在社交媒體X反擊，稱SpaceX載人太空飛船-龍飛船（Dragon）將立即退役。專家告訴《新聞周刊》（Newsweek），此舉可能會使美國在太空領域依賴俄羅斯，也會危及川普力推的「金穹」飛彈防禦計畫。

報導指出，SpaceX 對美國國家安全和 NASA 至關重要，戰略與國際研究中心航空航天安全項目副主任斯沃普（Clayton Swope）說，如果SpaceX的政府合約被終止，NASA 將不得不再次求助於俄羅斯，來往返國際太空站。

報導強調，自2015年以來，SpaceX已獲得超過130億美元的NASA合約，成為NASA最大的私人合作夥伴之一。SpaceX 與美國國家安全和太空計劃深度融合。斯沃普說，SpaceX 不是闌尾，而是美國在太空領域的重要器官。

報導稱，SpaceX 擁有 NASA 數十億美元的契約，在美國太空計畫中發揮關鍵作用。若美國終止與SpaceX的合作將留下一個巨大的空缺，目前其他選項都無法填補。最大的影響將是對航太發射和國際太空站的維護，NASA將不得不再次求助於俄羅斯來往返太空站。

NASA艾姆斯研究中心前主任、首任火星計畫主任哈伯德（Scott Hubbard）不相信川普的威脅會實現，並表示「目前，除了SpaceX獵鷹9號及龍飛船（F9-Dragon）組合之外沒有其他選擇。哈伯德直言，一旦川普的威脅落實，除非他卑躬屈膝地向俄羅斯人求助，否則會讓太空人滯留在國際太空站上。

密西西比大學航空航天法中心執行董事漢隆（Michelle Hanlon）亦稱，儘管還有其他發射服務提供商，但 SpaceX 仍佔據主導地位，更換服務所需的時間將推遲許多重要任務和戰略計劃，包括川普擬議的金穹飛彈防禦計畫。他補充，美國對SpaceX的依賴並非出於偏袒，而是出於必要性和效率。

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