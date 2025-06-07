AI晶片裝GPS堵死中國生路 黃仁勳這樣說

輝達執行長黃仁勳。（資料照，記者廖振輝攝）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了確保先進晶片不會被中國等國家藉由「空殼公司」或「走私」方式非法取得，美國參議員科頓 （Tom Cotton） 5月提出名為「晶片安全法案」（Chip Security Act） 的新法案，要求商務部針對受出口管制的 AI 晶片及相關產品，強制安裝定位追蹤系統。科頓7日PO文稱，已經與黃仁勳進行交談，黃保證輝達正在遵守出口管制法律，未來也是如此。

科頓5月9日提出《晶片安全法案》，要求美國商務部對出口管制的先進晶片，建立驗證位置的機制，防止美國先進晶片落到北京手中。該法案還指示商務部，在制定晶片安全機制要求時，要優先考慮保密性。

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科頓強調，新的晶片法案將通過加強對先進晶片的監管，並指示商務部和國防部研究有前景晶片的安全機制，防止美國先進晶片落入共產主義中國等對手的手中。他指出，「我們必須更好保持和擴大我們在全球市場的地位，並捍衛美國的技術優勢」。

科頓5月30日也社群平台X上PO文稱，阻止先進的AI晶片落入中國共產黨之手，並非關乎商業，而是關乎國家安全，謹向輝達這樣的公司發出警告：任何違法規避出口管制的人都將被追究責任。

隔了幾日，柯頓在6月7日PO文說，「我剛剛和黃仁勳進行一次愉快的交談，他向我保證，輝達正在遵守出口管制法律，未來也會如此」，並稱「黃仁勳希望打造一家偉大的美國公司，幫助美國贏得勝利，這是我們共同的目標」。

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