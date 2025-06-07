川普重啟對12國旅遊禁令 亞洲1國被列

美國總統川普重啟他第一任期內最具爭議的政策之一，宣布對12個國家的公民實施全面旅行禁令。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普重啟他第一任期內最具爭議的政策之一，宣布對12個國家的公民實施全面旅行禁令，禁令將於2025年6月9日美國東部時間凌晨12:01生效，其中大多數國家為穆斯林或飽受戰亂之苦國家。此舉引發國際社會譴責，並被指控為宗教歧視。

禁令涵蓋阿富汗、查德、赤道幾內亞、厄利垂亞國、海地、伊朗、利比亞、緬甸、剛果共和國、索馬利亞、蘇丹和葉門。

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另有7國特定簽證入境將被限制

此外，另外針對7個國家布隆迪共和國、古巴、寮國、獅子山共和國、多哥共和國、土庫曼和委內瑞拉，持有特定簽證類別（包括B-1、B-2、F、M和J簽證）也將面臨入境限制。

川普在社群媒體上發布的一段影片中，將這項禁令與最近在科羅拉多州博爾德發生的恐怖攻擊聯繫起來，據稱該攻擊是由一名旅遊簽證逾期居留的埃及公民實施，儘管埃及並不在名單上。

伊朗是最早譴責美國旅遊禁令的國家之一。伊朗外交部一名高級官員於X日表示，該禁令表明美國決策者對伊朗人民和穆斯林的深切敵意，違反國際法。

這項新指令與川普2017年備受爭議的「穆斯林禁令」如出一轍。該禁令最初禁止來自7個穆斯林占多數國家的旅客入境，後於2018年經美國最高法院修訂後得以維持。儘管川普堅稱該措施的根源在於國家安全擔憂，但批評人士仍然認為其背後是宗教和種族仇恨。川普在首次總統競選期間就明確呼籲「全面禁止穆斯林入境美國」。

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