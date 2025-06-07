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川普親曝美中談判新日期 元首互訪可期

2025/06/07 14:21

美國總統川普表示，美國和中國新一輪的高層貿易談判將於週一（9日）在英國倫敦舉行。（法新社）美國總統川普表示，美國和中國新一輪的高層貿易談判將於週一（9日）在英國倫敦舉行。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，美國和中國新一輪的高層貿易談判將於週一（9日）在英國倫敦舉行，華府和北京正迅速採取行動，試圖穩定雙方緊張的經濟關係，預計會談將聚焦稀土等貿易議題。

川普日前（5日）已表示與中國國家主席習近平近日進行通話，討論貿易協議進展，並稱取得「非常正面的結果」。兩國領導人在通話中同意努力緩解貿易戰造成的金融動盪衝擊。

川普6日向來訪的新任德國總理梅爾茨表示，他與習有非常好的談話，已經處理複雜問題，理清有關稀土、磁鐵等議題；先前降低的關稅依然有效。川普還表示，習近平邀請他訪問中國，他也邀請對方赴美訪問。

川習兩人通話的第二天後，川普週五在Truth Social貼文中寫道：我很高興地宣布，財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和美國貿易代表格里爾大使，將於2025年6月9日星期一在倫敦與中國代表會面，討論貿易協議。會議應該會很順利。

此次會談將延續5月初美中官員在日內瓦的磋商成果，當時雙方達成關稅休戰90天協議，並同意建立定期對話機制，然而，川普5月底指控中方未履行協議，美中關係再度緊張。

此外，據《華爾街日報》日前報導，中國在稀土議題上讓步，是談判出現進展的關鍵。

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