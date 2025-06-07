象徵即實質！潘孟安訪阿拉斯加獲高規接待 王定宇：對關稅談判具實質影響

總統府秘書長潘孟安本週銜命訪問阿拉斯加，應邀出席2025年永續能源會議。民進黨立委王定宇7日表示，潘孟安此行獲美方高規格接待，不僅具備外交上的意義，更可能對當前的美台關稅貿易談判產生實質影響。（王定宇辦公室提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕 美台關稅談判90天期限將屆，總統府秘書長潘孟安本週應美國能源部邀請，前往阿拉斯加出席2025年永續能源會議，並與美國內閣官員、阿拉斯加州政府代表共同實地考察極地能源基礎設施。民進黨立委王定宇今（7）日表示，潘孟安此行獲美方高規格接待，不僅列為官方對外正式紀錄，可定位為政府對政府的高調互訪。他強調，此舉不僅具備外交上的意義，更可能對當前的美台關稅貿易談判產生實質影響。

王定宇表示，這場會議期間，美國總統川普派出內政部長、能源部長及其他相關官員，與阿拉斯加州官員共同參與會面，象徵性與實質意涵都非常強烈，不僅具外交的成績與意義，時間點也非常微妙，具備對關稅貿易談判實質的影響。

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王定宇指出，美國總統川普於今年1月的就職演說中特別強調關稅、能源出口與貿易赤字等議題，而他這任期僅有4年，無連任機會，因此如何在短時間內實現施政目標，尤為重要且急迫。他研判，潘孟安訪問阿拉斯加與此有密切關係。

王定宇說，總統賴清德早已宣布，基於能源安全與降低台美貿易赤字的雙重考量，台灣除持續遊說把軍事採購列入貿易額度外，也與台積電及國內重要廠商合作，擴大對美投資，其中能源採購更是降低貿易赤字的重要方法。

「美國關稅政策不只是外交或國安議題，更牽動台灣廣大中、小企業與每一個勞工」王定宇說，美國是台灣最大出口國與投資國，倘對等關稅沒有妥善處理，恐傷害台灣經濟，政府已在第一階段採取談判、降低關稅的態度成功爭取到90天緩衝期，審視川普演講內容，也可發現政府正在採取正確的策略進行談判，包括擴大採購、增加投資與壓低貿易赤字等積極策略。

王定宇指出，90天暫緩期將屆，川普對全球關稅的態度即將揭曉，目前雖不知道結果如何，但希望能夠達到對台灣最有利的目標，以符合全民期待，目前台灣政府所採取的策略，在全球專家研判中，都正處於正確的方向上。他說，我們保持審慎樂觀，樂見最後的結果。

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