旅客有福了？日本「東京迪士尼」傳票價調降 官方曝光原因

日本東京迪士尼樂園營運方「東方樂園公司」，正考慮調降迪士尼門票。（歐新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本東京迪士尼樂園營運方「東方樂園公司」社長高橋涉，表示由於物價上漲導致民眾減少非必要開支，公司正考慮下調門票價格，或調整浮動票價的差距範圍，受影響的園區包括東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland）及東京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea）。

日本共同社、NHK報導，東京迪士尼門票目前依季節和星期幾入園有所不同，成人1日券價格依季節與平日、假日區間，約7900日圓至10900日圓間（約1600至2300元新台幣）。

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如今園方將根據未來入園需求預測，評估是否調整票價浮動幅度或其他方案。高橋涉指出，將在評估物價上漲對民眾生活的影響後，考慮調整目前的價格區間。

根據NHK報導，東京迪士尼海洋的最新園區「夢幻泉鄉」在2024 年6月6日開幕，但截至今年3月的1年中，遊客人數同比僅年增0.2%，有人指出，高昂的門票價格是造成這種情況的原因之一。

東方樂園公司也公布，預計在2035年前對主題樂園園區進行大規模開發升級。

高橋涉提到，2028年即將啟動的遊輪業務目標是讓服務步入正軌，強調郵輪結合主題樂園與飯店功能，且相比樂園內的演出抽籤等限制較少，能提供遊客更自由的體驗。

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