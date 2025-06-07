因應美國對等關稅 府院分進赴美交涉

總統府秘書長潘孟安赴美發表演說。（總統府提供）

總統府秘書長潘孟安（左）應邀實地考察當地極地能源基礎建設，與聯邦參議員蘇利文（中）、駐美代表俞大㵢（右）合影。（總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府秘書長潘孟安本週應美國能源部邀請出席 2025 年阿拉斯加永續能源會議，並與美國能源部長萊特（Chris Wright）等多位閣員一同實地考察當地極地能源基礎建設，同行包括阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）、聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan），顯示美方高度重視這項跨國性的合作。鄧利維今年3月首度訪台，而共和黨籍的蘇利文為美國參議院軍事委員會重要成員，曾對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊為「玩危險遊戲」，並公開點名國民黨。

潘孟安與經濟部次長賴建信、中油公司董事長方振仁等一同日前受美國能源部邀請，出席6 月2 日至 5 日於美國阿拉斯加州安克拉治舉行之「阿拉斯加永續能源會議（Alaska Sustainable Energy Conference）」，並發表演說。期間也應邀參訪美國阿拉斯加北坡（North Slope）地區，實地考察當地極地能源基礎建設。

請繼續往下閱讀...

涉外人士指出，面對美國對等關稅政策，府院行政與國安團隊持續與美方積極談判交涉，分進合擊。如日前行政院副院長鄭麗君率團前往華府，就對等關稅等經貿議題與美方進行首次實體磋商，會中針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作議題進行討論與意見交換；五月上旬登場的「選擇美國投資高峰會」，則由政院秘書長龔明鑫領軍、經濟部長郭智輝等代表出席，台灣共有138家企業參與，再次成為規模最大代表團；另外，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮五月中旬前往韓國濟州島，出席APEC貿易部長會議，期間並與美國貿易代表Jamieson Greer會談，雙邊再次各自分享對台美經貿合作期盼，並期待再持續展開磋商。

賴總統多次強調，將對美提高採購國家必要能源，一方面是深化台美雙邊經貿關係，促進雙邊貿易平衡，更重要的則是強化台灣能源自主與能源韌性。據了解，由於台灣已於今年三月與美方簽署意向書，正面表達對阿拉斯加LNG專案及相關輸氣設施的高度關注。此次阿拉斯加峰會，台灣接獲美方邀請，賴總統即指示潘孟安親自率團前往阿拉斯加。

據了解，包括日韓等國皆派遣高階官員出席。日本方面是由日本經濟產業省國際事務審議官松尾剛彥（Takehiko Matsuo）出席，日前美國總統川普與日本首相石破茂在白宮會晤時，也曾就阿拉斯加LNG項目與日本擴大進口美國天然氣等事宜進行討論；韓國方面，則由能源部副部長李昊鉉（Lee Ho-hyeon）及其他能源部官員出席。

美國對等關稅90天寬限期將至，涉外人士表示，總統認為團隊每一份子都該在關鍵時刻為國家效力發揮所長，因此府院分進合擊、分工合作，奔走交涉談判，零時差與美方保持緊密溝通，目標要確保國家利益、經濟穩定發展為前提，取得台美間最佳談判結果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法