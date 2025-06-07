民不與官鬥？白宮可能報復手段曝光、馬斯克恐下場悽慘

美國總統川普（右）與特斯拉執行長、億萬富翁馬斯克（左）關係已經決裂。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）近日與美國總統川普（Donald Trump）關係決裂，這讓馬斯克身陷一場政治與商業交織的風暴之中。外媒分析，白宮不僅擁有多項潛在的報復手段，更可能藉此對馬斯克旗下事業發動全面施壓，對馬斯克旗下企業營運，以及馬斯克的個人財富構成威脅。

《彭博》報導，馬斯克過去高調支持川普與歐洲極右政黨，導致部分核心客戶流失，拖累特斯拉品牌形象與銷售表現。本週公開與川普決裂後，他不僅失去了保守派盟友，也疏遠了原本傾向自由派的消費者與投資者。

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因為與川普的公開爭執，馬斯克一天之內個人淨資產縮水340億美元（約1.02兆元新台幣），創彭博億萬富豪指數史上第2大單日財富損失，僅次於2021年11月的崩盤。特斯拉週四（5日）市值蒸發1530億美元（約4.61兆元新台幣），不過在馬斯克情緒緩和後，特斯拉股價週五（6日）有所回升。

川普外部顧問、長期批評馬斯克的班農 （Steve Bannon）透露，他一直在和政府高層保持對話，推動他們撤銷馬斯克的國防安全許可，或動用《國防生產法》將SpaceX與衛星服務Starlink收歸政府控制，理由是兩者對美國國家安全相當重要。

即便川普不採取這些極端手段，白宮也不乏報復選項。美國總統可動用如美國證券交易委員會（SEC）、國家公路交通安全管理局（NHTSA）與聯邦航空總署（FAA）等機構，對馬斯克的企業及其財富來源造成實質打擊，或至少讓其陷入複雜冗長的監管困局。

馬斯克目前正推動包括無人計程車、自駕技術、神經技術公司Neuralink與AI新創xAI的多項事業和募資，從法律和監管角度看，如果川普政府對馬斯克採取行動並收回合約，將產生嚴重影響。

據《彭博》統計，自 2000 年以來，SpaceX 已從美國國防部與 NASA 獲得超過 220 億美元（約6640億元新台幣）的非機密合約，包含為五角大廈發射國安衛星，美國也正依賴馬SpaceX在2年內開發載人登月航天器。若川普政府選擇暫停或收回這些合約，將對 SpaceX 商業模式造成嚴重打擊。

報導提到，在日常經營層面上，美國政府機構還可藉由拖延各項程序，如火箭發射、衛星服務、無人計程車擴張等項目，來打擊馬斯克企業的業務。美國政府也可以讓美國證券交易委員會（SEC）對特斯拉或馬斯克其他公司進行調查，此外還有反壟斷調查，或聯邦貿易委員會（FTC）對其社群媒體平台的內容管理、數據使用或涉及AI的一系列審查。

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