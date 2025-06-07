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國際油價連跌2週後終於收紅！2大關鍵因素揭曉

2025/06/07 09:29

國際油價週五（6日）上漲，使本週週線收紅，終止連2跌。（路透）國際油價週五（6日）上漲，使本週週線收紅，終止連2跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（6日）上漲，使本週週線收紅，終止連2跌。背後原因是美國就業報告表現亮眼，以及美中貿易談判重啟，提振了市場對全球兩大經濟體增長的希望。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲1.21美元，漲幅1.91%，收每桶64.58美元。

布蘭特原油期貨上漲1.13美元，漲幅1.73%，收每桶66.47美元。

在連續兩週下跌後，2大原油期貨指標本週雙雙收漲。布蘭特原油本週上漲2.75%，紐約期油則上漲4.9%。

美國勞工部公布的每月就業報告顯示，5月失業率持平，維持在4.2%，而5月非農就業新增13萬9000人，加上前幾個月的數據被下修，顯示勞動力需求正逐步降溫，但並非急遽轉弱；相比之下，去年月均新增就業為16萬人。

美國聯準會若降息，這也是美國總統川普長期以來希望的，那將可能刺激經濟成長並推升對石油的需求。

Again Capital 合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「市場原本已反映出各種壞消息，但這些最終都沒發生。OPEC+維持產量不變，美中也恢復了對話，雖然細節仍不清楚，但至少不像伊隆（馬斯克）與唐納（川普）那樣鬧翻。」

中國官方媒體《新華社》報導，應美方要求，習近平與川普週四（5日）通了電話。川普表示，這通電話「得出非常正面的結果」，並稱美中「在貿易協議方面的進展非常好」。

油市仍然受到關稅談判消息與經濟數據的影響，反映出貿易不確定性與美國關稅對全球經濟的影響。

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