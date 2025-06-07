便宜日圓沒了？野村指「2原因」將讓日圓在幾個月內狂升

野村認為，在未來幾個月內，日圓兌美元可能升值約6%。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據野村控股（Nomura Holdings）的分析，隨著以日圓計價的資產殖利率上升，日本投資人正轉向撤出美國資產，再加上美國在貿易談判期間對匯率問題所施加的「隱性壓力」，可能在未來幾個月內推動日圓對美元升值約6%。

《彭博》報導，野村如今建議，投資人可做空「美元兌日圓」，其目標價是在9月底前，從目前約1美元兌145日圓下跌至1美元兌136日圓。

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野村的分析師Yusuke Miyairi、Yujiro Goto和Dominic Bunning在週五（6日）致客戶的報告中表示，日本央行穩步升息的節奏，將鼓勵日本國內投資者增加對日本本國債券的配置，而非海外債券。

該野村團隊也警告，如果日圓進一步貶值，特別是在當前雙邊貿易談判敏感之際，美國對於美元兌日圓匯率的擔憂可能會「加劇」。儘管分析師預期，美日之間並不會達成任何具有象徵性的外匯協議，但他們認為，市場依然預期存在一種對美元走弱的「默契」。

美國財政部週四（5日）發布的半年度匯率報告中，也呼籲日本央行持續升息。報告指出，貨幣政策的收緊有助於「日圓兌美元走弱的正常化」，以及「雙邊貿易亟需的結構性再平衡」。

野村團隊曾於5月初退出其先前的美元兌日圓的做空建議，當時美中貿易談判取得突破，導致市場普遍拋售日圓等避險資產。然而，截至第2季目前為止，日圓兌美元仍已反彈約3.5%。

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