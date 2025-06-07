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川普要日圓升值？美財部籲日本央行導正「弱勢日圓」、彭博這樣看

2025/06/07 10:38

美國財政部在上半年匯率政策報告中，呼籲日本央行進行升息。（彭博）美國財政部在上半年匯率政策報告中，呼籲日本央行進行升息。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕備受市場關注的美國財政部上半年匯率政策報告終於出爐！美國財政部在報告中呼籲日本央行升息，以提振日圓，《彭博》指出，這次美方在報告中對日本提出了比以往更深入的政策建議。

《彭博》報導，美國財政部週四（5日）在華府發布的報告中表示：「日本央行應該繼續實施緊縮政策，以應對包括經濟增長與通膨情況等國內經濟基本面，支持日圓兌美元的弱勢得以轉趨正常，和雙邊貿易急需的結構性再平衡。」

這份報告是川普重回白宮後，美國首次正式評估貿易夥伴的外匯政策，預料此舉會加深市場對日本央行今年稍晚再次升息的臆測。在七大工業國組織（G7）中，日本的通貨膨脹率最高，但日本的基準利率為0.5%，遠低於其他G7成員國。

日本財務大臣加藤勝信週五（6日）在東京表示，貨幣政策屬於日本央行的職權範圍，他不會對外國政府的觀點發表評論。

川普曾於今年3月指控日本透過貶值日圓，來取得不公平的貿易優勢，而日本財務省過去幾年也曾多次干預匯市，以抑制日圓過度貶值。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則表示，隨著日本央行持續升息，日圓走強是正常的。

日本央行下一次政策會議將於6月16日至17日舉行，市場普遍預期將維持基準利率不變。

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