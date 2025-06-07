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黃金再下跌！「1原因」對金價超不利

2025/06/07 09:09

週五（6日）黃金價格下挫逾1%。（路透資料照）週五（6日）黃金價格下挫逾1%。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週五（6日）黃金價格下挫逾1%，主因是美國優於預期的非農就業報告，打擊了聯準會（Fed）今年立即降息的希望，分析師指出，非農數據顯示，Fed可能會再按兵不動一段時間，這對黃金來說不利。

紐約黃金期貨下0.8%，報每盎司3346.60美元；黃金現貨價下跌1.1%，報每盎司3316.13美元。

《路透》報導，黃金本週上漲0.8％。美國勞工部週五公布，5月非農就業人口新增13.9萬人，優於市場預估的13萬人，失業率持平在4.2%，符合市場預期。

Marex分析師梅爾（Edward Meir）說，非農數據顯示，Fed可能會再按兵不動一段時間，這對黃金來說不利。根據短期利率合約，Fed可能等到9月才會恢復降息，而且12月之前只會再降1次，對第3次降息的押注則降低了。

另一方面，即使美國總統川普和中國國家主席習近平週四通了電話，貿易政策方面的局勢依然不明朗。梅爾說：「這些都是很艱難的協商，不會單靠通電話就能解決。如果關稅消息變成負面新聞，黃金將看漲。」

其他貴金屬交易部分，現貨白銀下跌0.5%，報每盎司35.96美元，稍早曾觸及超過13年以來的高點。

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