比亞迪要進台灣市場？傳「用這招」繞道登台

中國電動車品牌比亞迪（BYD）。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動車市場競爭激烈，電動車龍頭比亞迪（BYD）近期大打低價策略，迫使其他車企跟進殺到見骨，現又傳出，比亞迪有意以泰國為跳板，「繞道」搶攻台灣市場。

綜合媒體報導，上月23日，比亞迪宣布22種車款限時降價，以 10%至34%不等折扣，大幅調降在中國市場販售的22款車價格，促銷期間直到6月底。

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其中，以超低價著稱的「海鷗」車型起售價從6萬9800元人民幣（以下同，約台幣29萬），下調至5萬5800元（約台幣23.2萬），降幅20%。「海豹」雙電機版混動轎車降價幅度最大，下調5萬3000元（約台幣22萬），價格降至10萬2800元（約台幣42.8萬），降幅達34%。

但比亞迪不只僅在中國市場打價格戰，今年該公司目標是海外銷售80萬輛，且明言歐洲、南美及東南亞將是重點市場，尤其是英國、巴西、墨西哥和東南亞，目標是成為當地市場的主力品牌。

自去年底以來，比亞迪內部多次透露，預計在2030年前實現其全球銷售「一半來自中國以外市場」的目標。根據最新市場傳聞指出，比亞迪已將目光聚焦於台灣市場，希望透過「泰國」整車出口的「繞道來台」方式，避開敏感的中國製造、中國關稅等問題。

而為了實現海外高市佔，比亞迪訂出長期戰略計畫，根據中媒4月報導，比亞迪在包括泰國、巴西、印尼及烏茲別克等在內的多個國家建有生產基地。

而根據經濟部表示，針對可疑的違規轉運行為，會採取4項措施，包括監測進口量、從嚴處罰、違規者最高罰300萬元，甚至停止其一個月以上一年以下輸出、輸入或輸出入貨品。

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