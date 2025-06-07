沒得談！川普沒打算和馬斯克通話 直言「他有問題」

美國總統川普（左）與特斯拉執行長、億萬富翁馬斯克（右）已經撕破臉。（法新社）（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕1位白宮高級官員週五（6日）上午指出，美國總統川普「沒有興趣」與特斯拉執行長馬斯克通話，以解決雙方的爭端。這兩人於週四（5日）展開口水戰，起因是馬斯克持續批評川普所提出、目前正在參議院等待審議的稅改法案。

《CNBC》報導，兩人週四大打口水戰，川普稱馬斯克「瘋了」，並威脅要終止包含SpaceX在內的馬斯克旗下公司政府合約。馬斯克則反擊說，要不是他提供大量資金支持，川普根本不可能當選總統。他還指責這位川普忘恩負義。

請繼續往下閱讀...

馬斯克還稱，SpaceX 將立即開始退役其天龍號太空船（又譯龍飛船、Dragon spacecraft），這是目前美國運送太空人往返國際太空站的唯一方式。不過馬斯克後來改口說，天龍號太空船不會退役。

另據《CNN》週五上午報導，川普對《CNN》表示：「沒有，我想我暫時不會跟他（馬斯克）說話，但我祝他好運。」

川普還說：「我根本沒在想伊隆（馬斯克名字）。他有問題。這可憐的傢伙有問題。」

被問到《Politico》報導，白宮幕僚有安排川普和馬斯克在週五通話，以試圖化解爭端的問題時，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）向《NBC新聞》（NBC News ）解釋，今天（週五）沒有那樣的計劃。

不過另外一位政府官員告訴《NBC新聞》：「什麼都有可能，我希望能降溫，這真是一個令人遺憾的局面。」但他補充說：「目前並沒有安排任何通話，至少現在是這樣。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法