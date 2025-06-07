川普：美中官員6/9在倫敦會面 商討貿易協議

〔中央社〕美國總統川普昨天與中國國家主席習近平通話後表示，美中官員很快將再會面。他今天宣布，美國財政部長、商務部長及貿易代表9日將在英國倫敦與中方代表會面，商討有關貿易協議的議題，「會議應該會進行順利」。

美中貿易關係緊張之際，川普（Donald Trump）昨天發文表示，他與習近平通話約一個半小時，討論了雙方最近達成貿易協議中的複雜細節，對兩國都有非常正面的結果，「關於稀土產品的複雜性不應再有任何疑問」。他也說，雙方團隊很快將再會面。

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這是川普、習近平兩人自1月中旬以來首度通話，也是川普1月20日重返白宮以來，兩人首度通話。

川習通話後，川普今天下午在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，很高興宣布，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將於6月9日在倫敦和中國代表會面，討論有關貿易協議議題。

他還說：「這場會議應該會進行順利。」

這場會議將是美中官員繼5月10日、11日在瑞士日內瓦進行會談並達成關稅休戰90天的協議後，再度會面。美中當時同意互降關稅，並將建立機制持續針對經貿關係對話。

不過，川普於5月30日指控中國違反雙方在日內瓦達成的協議，導致美中關係又趨緊張。

「華爾街日報」先前報導，中國在稀土議題上讓步是談判出現進展的關鍵，雙方同意降低關稅90天，中國恢復對美輸出科技業與製造業所需的稀土原料，但北京事後卻延遲核發稀土出口許可。（編輯：徐睿承）1140607

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