挑戰表舅黃仁勳？AMD蘇姿丰一口氣併購2家公司

輝達執行長黃仁勳（左）與AMD執行長蘇姿丰（右）2人在AI領域表現出色。（彭博，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳及超微（AMD）執行長蘇姿丰，除了是事業上的競爭對手，2人也是遠房親戚。若依照輩份，蘇姿丰要喊黃仁勳一聲「表舅」。隨著輝達版圖持續擴張，AMD也加快腳步，宣布併購AI 推理晶片開發商Untether AI 及軟體公司Brium。

AMD宣布收購AI推理晶片新創公司Untether AI，Untether AI將終止對旗下speedAI產品和imAIgine軟體開發套件的販售與支援，Untether AI的團隊成員全數加入AMD。

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AMD 發言人在聲明中告訴外媒CRN，AMD 已達成戰略協議，將從Untether AI 收購一支優秀的AI 硬體和軟體工程師團隊，此次交易將為AMD 帶來一支世界一流的工程師團隊。AMD 發言人拒絕透露這筆交易的財務細節。

Untether AI 高管比奇勒（Bob Beachler） 發表聲明稱，作為交易的一部分，該公司將不再提供或支持我們的speedAI 產品和imAIgine 軟體開發套件。

科技媒體《Tom's Hardware》認為，Untether AI 專注於打造專為 AI 推理的 AI 晶片，雖然輝達 的 Blackwell Ultra或AMD 的 Instinct MI350等 GPU在訓練 AI 模型方面表現出色，但 speedAI 在推理方面表現更佳，而且比這些耗電的 GPU 更節能。

與此同期，AMD也宣佈收購軟體公司Brium，強化開放AI軟體生態系統。AMD在官方部落格中表示，公司致力於建構高效能、開放的AI 軟體生態系統，賦能開發者，推動創新。

這些交易表明，AMD 正在拓展其他 AI 相關領域的版圖，以挑戰輝達，而不僅僅是 AI GPU 的原始運算能力，預期AMD正專注於AI發展的下一個重要階段-推理。

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