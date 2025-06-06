研華5月營收登同期高點 前5月營收寫新猷

研華5月營收58.55億元，創歷史同期新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）5月營收58.55億元，月減4.7%、年增18.29%，創歷史同期新高，今年前5個月營收累計為293.49億元、年增24.4%同寫歷史新猷；管理層表示，以世界各地的區域業績表現來看，台灣年增62%，歐洲年增46%，日本年增12%，中國年增11%，北美年增10%，而韓國及新興市場皆年減個位數百分比。

研華觀察5月旗下各個事業群的業績表現，智能系統事業群 （iSystems） 、智能服務事業群 （iService） 分別年增35%、68%，物聯網自動化事業群 （IAutomation） 則年增6%，嵌入式事業群 （Embedded Sector）年增10%，嵌入式運算與周邊系統（EIoT ）年增20%，而應用電腦事業群（ACG） 則年減個位數百分比。

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研華進一步剖析，今年前5個月在世界各地的營收表現，歐洲年增25%，台灣年增24%，新興市場年增23%，北美年增18%，中國年增12%，日本市場呈現個位數年增；而韓國市場則較去年同期雙位數衰退。

關於研華旗下各個事業群在今年前5個月的營收表現，智能服務事業群年增46%，智能系統事業群年增31%，物聯網自動化事業群年增16%，嵌入式事業群年增12%，嵌入式運算與周邊系統年增14%，而應用電腦事業群則年增7%。

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