樺漢多元多角佈局發酵 前5月營收創同期新高

樺漢今年前5個月營收創歷史同期新高。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）5月營收115.2億元，月減3.4%、年減8.8%，今年前5個月營收579.07億元、年增2.08%，創歷史同期新高。管理層表示，雖受高基期及全球關稅波動影響，但樺漢旗下個體企業表現相對亮眼，5月營收19.5億元、年增72.5%，反映營運多元、多角化策略奏效，展現穩健的成長韌性。

樺漢3大事業體5月營收表現分別為工控設計事業營收29.6億元、年增51.4%，訂單動能強勁；品牌通路事業43.3億元、年減13.9%；系統整合事業42.3億元、年減25.1%。其中，樺漢個體（含全資子公司）營收19.5億元，主要受惠於智慧製造需求擴增，推動關鍵專案交付，進一步挹注整體營收表現。

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樺漢指出，未來將持續深耕自有平台ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）智慧應用，聚焦智慧製造、智慧城市，以及ESG等3大領域。目前旗下設備與服務需求持續升溫，涵蓋機器視覺邊緣運算、資訊安全、AI技術整合、ESG智慧園區與智慧建築、智慧物聯網（AIoT）生產自動化及智慧家居等多元應用場域，專注於助力客戶數位轉型，加速集團高附加價值業務發展。

近期面臨關稅變局，樺漢提供全球各地在地服務，協助客戶節稅及規避風險，更因對等關稅90天寬限期激勵，多數品牌客戶為確保第3季美國市場安全庫存，提前啟動拉貨。樺漢已在年初策略備料，精準掌握客戶需求節奏，相關系統整合與工控應用持續穩健出貨，支撐營運韌性。

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