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永豐金前5月淨利103.58億 永豐銀獲利寫同期新高

2025/06/06 20:18

永豐銀行1-5月稅後淨利 94.92 億，續創歷年同期新高。（記者王孟倫攝）永豐銀行1-5月稅後淨利 94.92 億，續創歷年同期新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕由於整體金融環境處於動盪期，不利銀行或金控表現；根據業者自行結算，永豐金控累計1-5月稅後淨利103.58億元，年減0.7%，不過，子公司銀行獲利仍強勁，永豐銀稅後淨利續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益成長。

檢視永豐金2025年5月自結稅後淨利13.31億元，較上月減少27.1%，累計1-5月稅後淨利103.58億元，年減少0.7%，EPS 0.82 元，年化ROE 12.28%。

金控5月稅後淨利因認列未分配盈餘稅3.9億元，月減4.94 億元，其中銀行子公司5月份稅後淨利14.47億元，月減3.93億元，月減幅21.4%，獲利減少主要係因金融交易收益月減所致。

證券子公司5月份稅後淨利2.53億元，主要受惠於5月台股日均量回溫，帶動手續費收入動能提升及承銷部位評價回升。

永豐銀1-5月累計銀行子公司稅後淨利 94.92 億元，年增15.47億元，年成長19.5%，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益，皆有雙位數的成長。

證券子公司1-5月稅後淨利14.61億元，年減7.64億元，年減幅34.3%，主要是受到台股日均量相較於去年同期回落且行情波動劇烈，手續費淨收益與資本利得皆減少所致。

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