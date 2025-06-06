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玉山金前5月獲利141.5億 寫下歷年同期最高紀錄

2025/06/06 18:58

玉山金控今年前五個月累計稅後盈餘141.5億元。（記者王孟倫攝）玉山金控今年前五個月累計稅後盈餘141.5億元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕儘管受到新台幣強勁升值影響，匯損壓力將衝擊金融業獲利，仍有金控交出漂亮成績單！根據玉山金控公布最新自結，今年前五個月累計稅後盈餘141.5億元，創歷年同期獲利最高紀錄，較去年同期增加34.73%， EPS為0.88元。

今天（6日）有多家金控公佈自結數字，由於股債雙殺影響財務操作，加上匯市波動劇烈，新台幣急升引發市場震盪，恐怕不利於5月的金控獲利表現。

其中，玉山金控公布2025年5月自結盈餘，單月稅後盈餘28.5億元，累計稅後盈餘141.5億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加34.73%，也讓金融業者鬆了一口氣。

對此，玉山金控指出，其主要子公司玉山銀行，累計稅後盈餘142.6億元，並較去年同期增加47.84%；至於玉山證券獲利為7億元；不過，子公司玉山創投則是虧損1.2億元。

根據玉山金控提供資料，總資產為4.09兆元。玉山銀行（合併）總資產為4.05兆元，玉山銀行（個體）總資產：3.96兆元。玉山銀行合併存款餘額2025年5月底為3兆3825億元，合併放款總數為2兆3829億元。

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