新台幣週線翻黑！本週小貶0.2分 終止連9紅

新台幣本週小貶0.2分，終止連9紅。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股熄火、外資賣超且匯出，加上美元走勢震盪，市場靜待美國5月失業率與非農就業表現，新台幣兌美元匯率週五小貶0.9分，收在29.931元，匯價結束連2紅，台北與元太兩外匯經紀公司合計成交量僅15.42億美元。

本週新台幣小貶0.2分，週線翻黑，終止連續9週的升值走勢。

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台股連漲3日後，今日隨台積電熄火，終場小跌13.77點，收在21660.66點，三大法人合計賣超123.24億元。其中，外資賣超136.73億元。

新台幣匯價今早以29.9元、小升2.2分開出，上午盤再度測試29.8元價位，不過最高僅升抵29.897元，又被打回29.9元價位，午後外資賣超、部分熱錢匯出，台幣貶幅擴大，最低下探至29.939元，尾盤央行稍稍調節，最後小貶作收。

根據央行統計，美元指數今日小漲0.05%、日圓大貶0.39%、台幣貶0.03%，人民幣與新幣皆貶值0.02%。

匯銀主管表示，美國近期發佈的小非農、請領失業救濟金人數等均不如預期，若今晚公布失業率上升或是非農就業人數大幅減少，在勞動情勢嚴峻下，市場對於聯準會下半年降息預期加深，將不利美元走勢，若美元再度下殺，台幣下週或有機會挑戰29.8元。

惟美國對等關稅生效日逼近，近期美國加速與各國展開貿易談判，一旦有正面訊息，也有助於美元反彈，加上央行仍然緊盯匯市不敢放鬆，不排除台幣短線仍落在29.8元至30.1元間盤整。

目前市場普遍預期，聯準會6月將按兵不動，但是否調降全年經濟成長率預測，以及利率點陣圖會否釋出寬鬆訊號，將成為金融市場重要焦點。

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