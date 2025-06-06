晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新台幣週線翻黑！本週小貶0.2分 終止連9紅

2025/06/06 18:47

新台幣本週小貶0.2分，終止連9紅。（記者陳梅英攝）新台幣本週小貶0.2分，終止連9紅。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股熄火、外資賣超且匯出，加上美元走勢震盪，市場靜待美國5月失業率與非農就業表現，新台幣兌美元匯率週五小貶0.9分，收在29.931元，匯價結束連2紅，台北與元太兩外匯經紀公司合計成交量僅15.42億美元。

本週新台幣小貶0.2分，週線翻黑，終止連續9週的升值走勢。

台股連漲3日後，今日隨台積電熄火，終場小跌13.77點，收在21660.66點，三大法人合計賣超123.24億元。其中，外資賣超136.73億元。

新台幣匯價今早以29.9元、小升2.2分開出，上午盤再度測試29.8元價位，不過最高僅升抵29.897元，又被打回29.9元價位，午後外資賣超、部分熱錢匯出，台幣貶幅擴大，最低下探至29.939元，尾盤央行稍稍調節，最後小貶作收。

根據央行統計，美元指數今日小漲0.05%、日圓大貶0.39%、台幣貶0.03%，人民幣與新幣皆貶值0.02%。

匯銀主管表示，美國近期發佈的小非農、請領失業救濟金人數等均不如預期，若今晚公布失業率上升或是非農就業人數大幅減少，在勞動情勢嚴峻下，市場對於聯準會下半年降息預期加深，將不利美元走勢，若美元再度下殺，台幣下週或有機會挑戰29.8元。

惟美國對等關稅生效日逼近，近期美國加速與各國展開貿易談判，一旦有正面訊息，也有助於美元反彈，加上央行仍然緊盯匯市不敢放鬆，不排除台幣短線仍落在29.8元至30.1元間盤整。

目前市場普遍預期，聯準會6月將按兵不動，但是否調降全年經濟成長率預測，以及利率點陣圖會否釋出寬鬆訊號，將成為金融市場重要焦點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財