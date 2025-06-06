台幣升值 長榮海5月營收雙減

長榮海5月營收雙減。（長榮海運提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮海運（2603） 5月因新台幣大幅升值導致營收波動，單月合併營收263.72億元，較上個月減少36.33億元，減幅12.11 %，較去年同期減少57.88億元，減幅18%；累計1-5月合併營收為1663.48億元，仍較去年同期增加137.35億元，年增幅9%。

近期受美國關稅戰及供應鏈持續動態調整下，貨櫃海運整體市場目前仍處於觀望與重新配置階段，而5月中受惠於美中雙方同意降低關稅90天，中國市場恢復出貨，航運市場價量已逐漸回溫。

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今日公布的上海集裝箱出口運價指數（SCFI）大漲167.64點，指數來到2240.35點，漲幅達8.08%，連5漲，其中，四大主要航線運價全數走揚，以遠東到美東漲幅最高，達11.14%。

SCFI最新指數中，遠東到歐洲線每TEU（20呎櫃）運價1667美元，上漲80美元，漲幅5.04%；地中海線每TEU 3302美元，上漲241美元，漲幅7.87%；美西每FEU（40呎櫃）5606美元，上漲434美元，漲幅8.39%；美東每FEU 6939美元，上漲696美元，漲幅11.14%。

近洋線方面，遠東到新加坡每TEU 運價446美元，上漲5美元，漲幅1.13%。

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