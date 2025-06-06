匯率及五一長假影響 亞德客5月營收月減19.7％

亞德客-KY 5月營收受匯率、工作天數減少影響而下滑。（取自亞德客官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕氣動元件廠亞德客-KY（1590）今公布5月自結合併營收新台幣27.85億元，月減19.7%，年減0.53%。亞德客說明，5月營收下滑與中國五一長假、新台幣升值大於人民幣，影響人民幣營收轉換成新台幣營收的成長幅度。

亞德客指出，雖營收受工作天數、匯率因素影響，但接單金額持續大於出貨金額，且人民幣計價的營收仍持續增長，印證先前推測受對等關稅影響有限且市場需求已逐步回溫的看法。

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亞德客預期，中國政府仍會視狀況持續發佈政策支持，加上不斷開發新產品、提升公司品牌形象，並依各產業狀況提出相對應的銷售策略提高市占率，即使國際局勢仍有不確定因素存在，亞德客對2025年度展望仍樂觀。

亞德客今年5月來自電池行業及汽車行業有較好出貨，集團合併營收為人民幣6.68億元，較去年同期增加7%；若以新台幣計價為27.84億元，較去年同期減少1%；累計合併營收為人民幣32.39億元，較去年同期增加9%，若以新台幣計價為143.48億元，較去年同期增加9%。

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