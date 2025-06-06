宏達電5月營收雙增 全年拚獲利

宏達電5月營收2.19億元。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）5月合併營業收入2.19億元，月增39.39%，年增14.64%，累計前5月合併營業收入10.84億元，年增13.04%。

宏達電5月處分桃園部分土地、建物給和碩，獲利39億元，以宏達電股本83.35億元計算，貢獻每股獲利4.67元，市場人士指出，桃園處分案第三季可完成交易，若加上第一季每股盈餘為4.86元，全年可望轉虧為盈。

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宏達電旗下的5G與未來通訊技術發展G REIGNS，與光寶科技在2025 COMPUTEX展會聯合展示最新5G專網解決方案。宏達電指出，G REIGNS自主開發的5G vRAN 架構，結合符合業界標準的5GC核心網技術與光寶科技O-RU設備，支援Sub-6GHz頻段，可實現端到端的專網建置，具備高度模組化、可擴充特性，可依場域需求彈性調整基地台覆蓋範圍與容量配置，打造真正符合製造現場所需的專屬5G網路，展現在智慧工廠等場域的技術應用潛力。

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