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台達推動珊瑚保護教育 今夏復育數預計突破1萬株

2025/06/06 16:51

珍古德（左2）今日拜訪基隆潮境珊瑚保種中心，見證3方合作成果，並與台達集團創辦人鄭崇華（左1）一同種下珊瑚育苗。（台達電提供）珍古德（左2）今日拜訪基隆潮境珊瑚保種中心，見證3方合作成果，並與台達集團創辦人鄭崇華（左1）一同種下珊瑚育苗。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠台達電（2308）持續推動集團ESG佈局，旗下文教基金會與國際珍古德協會、國立海洋科技博物館展開三方合作，推動珊瑚復育教育計畫，台達電創辦人鄭崇華說，集團目前已保存超過40種台灣珊瑚，預計今夏復育數將突破1萬株。

國際知名生態學家珍古德（Dr. Jane Goodall）今日拜訪基隆潮境珊瑚保種中心，見證3方合作成果，並與台達集團創辦人鄭崇華一同種下珊瑚育苗。珍古德指出，所有生態系統環環相扣，保育不分國界，未來也將透過《珊瑚，是海洋的森林》繪本與根與芽計畫，讓更多年輕人理解並參與生態保育行動。

鄭崇華表示，台達長期推動節能減碳與環境永續，近年更投入生物多樣性保育，利用創新技術協助珊瑚復育，現在進一步藉由基金會出版的科普繪本《珊瑚，是海洋的森林》為教材，結合科技與教育推廣海洋保育觀念，透過教案形式推廣至全台國小校園，啟發孩子關注台灣的海洋議題。

台達電此次用來作為教材的繪本以珊瑚復育實景搭配插畫，並邀集專家撰寫內容，深入淺出介紹珊瑚礁在生態系統中的角色，以及在氣候變遷下的危機。三方未來將持續合作，結合科技、教育與自然保育，深化全民海洋環保意識，共同守護海洋生態永續。

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