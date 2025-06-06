PK熊貓外送員？7-ELEVEN推短工時「彈性輪班」搶人

統一超商宣佈推出短工時「彈性輪班」，讓想兼職的年輕人能快速就近上工。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕Foodpanda、Uber Eats外送平台吸走大量部份工時人力，統一超商今天也宣佈推出短工時「彈性輪班」，全台7000多家7-ELEVEN門市據點，以「碎片化工時」打破傳統工作型態架構，讓想兼職的年輕人能快速就近上工。

統一超商表示，畢業季來臨，Z世代對工作期待不再只是薪資，而是彈性工時、通勤便利、工作與生活平衡，7-ELEVEN洞察新世代趨勢，持續滾動式調整，並導入各種AI智慧化及省力化工具，搭配短工時「彈性輪班」制度，吸引想兼職的年輕人。

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看好東南亞留學生也是未來人才生力軍，7-ELEVEN也積極招募全球優秀人才，目前已有馬來西亞、緬甸、越南等多國夥伴加入，更首創零售通路之先，針對大專院校門市僑生開啟「外籍生訓練專班」，進一步與大專院校合作，廣邀對超商工作有興趣的僑生加入。

7-ELEVEN不僅提供短工時「彈性輪班」，也鼓勵兼職人員轉任正職，提供完善制度及獎勵金回饋，想進一步成為儲備幹部，培訓期學士年薪68萬起、碩士年薪78萬起，每年還會依績效調薪加上相關福利，年薪挑戰百萬元。

對事業有更多企圖心還可加入7-ELEVEN「儲備人才計畫」，有機會成為未來主管候選人，或透過「集團輪調計畫」放大潛能，進入各個關係企業接觸不同產業，培養換位思考能力。

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