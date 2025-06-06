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年中資金壓力潮來襲 聯邦銀「鈔期貸」最快１小時撥款

2025/06/06 16:41

年中資金壓力潮來襲，聯邦銀「鈔期貸」最快１小時撥款。（業者提供）年中資金壓力潮來襲，聯邦銀「鈔期貸」最快１小時撥款。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕牌照稅、綜所稅、房屋稅接連來襲，下半年又有學費及暑假旅遊開支，為了減緩資金壓力，聯邦銀行統計，進7成持卡人面對稅費類支出，偏好傾向採分期付款，其中更有超過８成以上持卡人偏好中長期數，聯邦銀行鎖定資金需求，推出「鈔期貸」，訴求最快1小時撥款，首期年息0.01%，最高可貸400萬元。

為協助持人靈活應對年中財務開銷，聯邦銀行推出兩大資金應援方案，包括可快速撥款、即時解決資金需求的「鈔期貸信貸方案」，以及針對綜所稅、保費及旅遊三大日常需求，推出市場少見的「刷卡分期+回饋」同享方案。

聯邦銀指出，「鈔期貸信貸方案」開辦費最低0元起，免擔保品與保證人，首期利率僅0.01%，最高可貸400萬元，可整合多家信貸，還款期數最長84期，申貸後最快1小時內即可撥款。

對於沒有信貸需求，卻有大筆綜所稅、保費、旅遊分期需求的持卡人，聯邦銀升級刷卡分期優惠，推出市場少見的「刷卡分期+回饋」同享優惠，讓卡友在靈活理財時也能享有實質優惠。

以保費為例，即日起至今年底，國內壽險保費刷聯邦Visa信用卡，單筆滿3萬元享3、6期0利率；單筆滿6萬元享3、6、12期0利率，搭配聯邦賴點卡或聯邦LINE Bank聯名卡，還可再獲1%回饋無上限。

綜所稅則提供6月底前單筆繳稅滿6000元享3、6期0利率；單筆繳稅滿6萬元享12期0利率，聯邦財富管理桂冠等級（含）以上客戶，另有單筆繳稅滿20萬元「再享」繳稅金額0.2%刷卡金回饋（上限3萬元）。

旅遊方面，6月底前於聯邦精選40家旅行社刷卡消費享分期0利率優惠，4到6月消費累積滿額，登錄「再獲」最高9000元刷卡金，除了靈活分期，也能穩拿回饋。

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